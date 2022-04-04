Бизнес-седан Geely Preface приехал в Белоруссию и может появиться в России

Фото: www.sohu.com
На радость поклонников «поднебесных» автомобилей компания Geely привезла в Белоруссию бизнес-седан Preface. Правда, пока о полноценном запуске модели на местном рынке речи не идет, это всего лишь эксперимент — опытная партия машин, поступивших в шоу-румы дилеров, насчитывает 20 экземпляров. Так китайцы намерены оценить потенциальный спрос.
Кристина Извекова

Geely Preface, дебютировавший два года назад, построен на модульной платформе CMA от Volvo. У шведов же китайцы позаимствовали и силовой агрегат — двухлитровый турбомотор Drive-E на 190 сил и 300 Нм крутящего момента. Из прочих козырей, помимо «вольвовской» техники — стильная, привлекательная внешность и богатое оснащение. Preface вполне мог бы побороться за внимание и кошельки покупателей с такими моделями, как Toyota Camry или Kia K5.

Но запускать автомобиль в Белоруссии и локализировать его на заводе «БелДжи» компания Geely пока не спешит: для начала надо выяснить, а нужна ли вообще такая машина потребителям. Потому, как сообщает профильный форум «Джили Клуб», китайцы завезли опытную партию из 20 седанов серого, красного и бирюзового цветов. Но цены и комплектации еще не объявили, а успех будет зависеть именно от этого.

Что же до России, то перспективы Geely Preface пока не ясны. Шанс, что седан понравится белорусским покупателям и встанет на конвейер «БелДжи», есть. Следовательно, не исключено, что через некоторое время автомобиль сертифицируют и у нас. Пока же довольствуемся тем, что есть — кроссоверами Coolray, Tugella, Atlas и Atlas Pro. А также ждем новейший Monjaro, который поступит в продажу до конца 2022 года.

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4 апреля 2022
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