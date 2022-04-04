Volkswagen и Skoda готовятся возобновить производство автомобилей в России

Автосборочные производства Volkswagen Group Rus, расположенные в Калужской и Нижегородской областях, могут быть вновь запущены ориентировочно в июне-июле текущего года. Напомним, что эти российские заводы остановились 3 марта во многом из-за того, что в связи с началом российской спецоперации на Украине прекратились поставки комплектующих из Европы.

До последнего времени калужское предприятие выпускало кроссовер Volkswagen Tiguan, седан Volkswagen Polo и лифтбек Skoda Rapid. Завод «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде на контрактной основе собирал кроссоверы Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq и Karoq, а также лифтбек Skoda Octavia. В 2021 году с российских конвейеров сошли в общей сложности 170 300 автомобилей брендов Volkswagen Group.

Параллельно с возобновлением производства машин на линиях VW в России, планируется перенести выпуск кроссовера Skoda Kodiaq из Нижнего Новгорода в Калугу, сообщают «Ведомости».