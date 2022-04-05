Ford и General Motors останавливают заводы в США из-за нехватки комплектующих

Фото: АвтоВзгляд
Аукнулся кризис комплектующих и американским автостроителям. Так, об остановке своих заводов заявили General Motors и Ford. А это значит, что заморожена сборка нескольких моделей Cadillac, а также легендарных Chevrolet Camaro и Ford Mustang.
Мирон Горин

Впрочем, российским покупателям особо-то расстраиваться нечего. Культовые «зажигалки» Ford Mustang и Chevrolet Camaro у нас и без того не продавались. А премиальные Cadillac вполне себе можно отыскать у дилеров даже в условиях дефицита и всеобщего подорожания.

Между тем, из-за кризиса полупроводников продажи американских марок продолжают скатываться вниз уже третий месяц подряд. И нынешняя остановка сборочного производства только усугубит ситуацию. Правда, конвейеры останавливаются на время и предположительно возобновят работу 11 апреля.

автопродажи, авторынок, производители, кризис, производство, автозаводы, премиальный сегмент, премиум-сегмент, комплектующие, украина, купить машину, санкции
5 апреля 2022
372