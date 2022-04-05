Ford и General Motors останавливают заводы в США из-за нехватки комплектующих

Впрочем, российским покупателям особо-то расстраиваться нечего. Культовые «зажигалки» Ford Mustang и Chevrolet Camaro у нас и без того не продавались. А премиальные Cadillac вполне себе можно отыскать у дилеров даже в условиях дефицита и всеобщего подорожания.

Между тем, из-за кризиса полупроводников продажи американских марок продолжают скатываться вниз уже третий месяц подряд. И нынешняя остановка сборочного производства только усугубит ситуацию. Правда, конвейеры останавливаются на время и предположительно возобновят работу 11 апреля.