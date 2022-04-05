Прощай, экология: чудодейственный способ завалить Россию дешевыми иномарками

Фокус заключается в том, что многие автомобили, поставляемые и производимые в России, дорожали год от года не только благодаря инфляции и жадности, но и во многом из-за введения новых экологических требований. Вместо дешевых и надежных двигателей к нам поставлялись задушенные «экологией» и форсированные до зубного скрежета моторы, которые должны были хорошо ехать, мало потреблять и еще меньше выбрасывать в атмосферу.

Достигнуть этих показателей можно только, повысив степень сжатия, чем сократить ресурс до минимума. Также новые агрегаты были существенно дороже из-за огромного количества дополнительного оборудования, которое должно было по задумке сокращать выбросы в атмосферу. Сколько стоит катализатор, думаю, говорить не нужно. Его даже старый готовы выкупить за десятки тысяч рублей. Новые технологии (читай — плата за НИОКР) плюс «экология» — высокая отпускная цена. Вот и вся арифметика.

Далеко заглядывать не надо: арабский рынок, схожий с нашим по потребностям, богат невероятным количеством разных моделей, которые могли бы здорово продаваться и у нас, но не проходят по «чистым» соображениям. Теперь пройдут. А там помимо новых, напомню, есть и огромное количество дешевых подержанных автомобилей, которые ранее приезжали в РФ только в виде запчастей.