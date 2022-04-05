Прощай, экология: чудодейственный способ завалить Россию дешевыми иномарками

Под влиянием санкций и ограничений российский рынок — весь в комплексе — начинает стремительно меняться. Сначала сжиматься, а потом расправляться в невероятном еще месяц назад направлении. Уже фактически на государственном уровне отменены авторские права и централизованный импорт в угоду импорту «параллельному». Но есть и еще одна важная новость, которая отчего-то оказалась малозамеченной: «Коммерсантъ» пишет, что правительство готовится смягчить экологические требования к автотранспорту, не просто отменив повальный переход на Евро6, но и снизив обязательные показатели выбросов до уровня 2015 года.
Мера антикризисная и, как заявляется, временная, которая призвана в первую очередь поддержать отечественных производителей крупнотоннажной техники. Но что может быть более постоянное, чем нечто временное в России? Как только Минпромторг разработает соответствующую документацию, потребуется несколько недель на обязательные процедуры — бюрократическая машина сейчас работает в разы быстрее, хоть уже и дымит извилинами — после чего в графе «импорт» откроется настоящий «ящик Пандоры».
Фокус заключается в том, что многие автомобили, поставляемые и производимые в России, дорожали год от года не только благодаря инфляции и жадности, но и во многом из-за введения новых экологических требований. Вместо дешевых и надежных двигателей к нам поставлялись задушенные «экологией» и форсированные до зубного скрежета моторы, которые должны были хорошо ехать, мало потреблять и еще меньше выбрасывать в атмосферу.
Достигнуть этих показателей можно только, повысив степень сжатия, чем сократить ресурс до минимума. Также новые агрегаты были существенно дороже из-за огромного количества дополнительного оборудования, которое должно было по задумке сокращать выбросы в атмосферу. Сколько стоит катализатор, думаю, говорить не нужно. Его даже старый готовы выкупить за десятки тысяч рублей. Новые технологии (читай — плата за НИОКР) плюс «экология» — высокая отпускная цена. Вот и вся арифметика.
Далеко заглядывать не надо: арабский рынок, схожий с нашим по потребностям, богат невероятным количеством разных моделей, которые могли бы здорово продаваться и у нас, но не проходят по «чистым» соображениям. Теперь пройдут. А там помимо новых, напомню, есть и огромное количество дешевых подержанных автомобилей, которые ранее приезжали в РФ только в виде запчастей.
Второй «бездонный мешок» — стоянки имени Дизельгейта и прочих нарушителей экологических стандартов, которых по всему миру разбросано немало. С учетом одобренного уже параллельного импорта, можно себе представить, сколько проблем можно решить разом: и место освободить, и машины продать, а не переработать, и российский рынок получит качественный транспорт за приемлемую цену, а все «реноме да имиджы» будут сохранены в целости и сохранности. Это ж прям взаимовыгодная сделка!
Дело за малым — договориться. Тут, скорее всего, без государства или крупных окологосударственных компаний не обойдется: высока вероятность, что санкции не позволят заключить сделку классическим методом «утром деньги — вечером стулья». Впрочем, никто не отменял простой и понятный, древний как мир механизм — бартер. Одна коммерческая компания заключает с другой коммерческой компанией договор об оплате корабля автомобилей нефтью или газом. Так можно? Конечно! Просто напомним, что все «энергетики» тех же США — частные юридические лица, государство не участвует. Складывается головоломка?