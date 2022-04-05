Светящийся и с полосками: марка Hyundai планирует сменить логотип

По большому счету, изменится совсем немногое: лого сохранит и овальный формат, и букву «Н». Но, как это сейчас принято, эмблема станет «двумерной» (то есть безо всяких теней и изысков), а главное — сможет светиться. Кроме того, к логотипу будут прилагаться светящийся полосы на решетке радиатора.

Увидеть все это ввочию фанаты корейского автопрома смогут на кроссовере Hyundai Santa Fe следующего поколения — его передний бампер сумели сфотографировать шпионы. Как уверяет корейская пресса, SUV пятой генерации может дебютировать до конца 2022 года.

Что касается более близких новинок, то во время годовой пресс-конференции глава российского офиса марки Hyundai пообещал нам, что вскоре на рынок выйдет «заряженная» версия кроссовера Creta. А сейчас портал «АвтоВзгляд» разузнал, что это будет за машина.