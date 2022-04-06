Lexus выпустит новый кроссовер RZ со штурвалом вместо руля

На самом деле, столь странный индекс руководство марки Lexus решило избрать, так как RZ 450e — это чистый электромобиль. Технически новинка будет представлять собой премиальную версию модели Toyota bZ4X (читается как «би-зед-фоур-экс»). Но при этом японская сторона потратилась на штамповку оригинальных кузовных панелей, поэтому на исходную «Тойоту» будущий RZ совсем не похож.
Характеристики остаются секретом. Но опять же: Toyota bZ4X имеет передне- и полноприводную версии отдачей 204 и 218 сил, соответственно. Обеим полагается батарея емкостью 71,4 кВт∙ч. Впрочем, коллеги из «Лексуса» наверняка захотят перещеголять тойотовцев, внедрив более мощные моторы и емкий аккумулятор.
Но самое интересное — это салон. Поскольку рулевое управление не имеет прямой связи между рулем и колесами, а выполнено, как принято говорить, «по проводам», вместо обычной «баранки» здесь будет стоять полугоночный штурвал.
Премьера свежего SUV, построенного на платформе e-TNGA, должна состояться 20 апреля. Это значит, что дебютанта планировали представить широкой публике на Пекинском автосалоне, но выставку, как мы знаем, отменили из-за очередного штамма коронавирусной инфекции.