Lexus выпустит новый кроссовер RZ со штурвалом вместо руля

Фото производителя.
Еще два месяца назад марка Lexus анонсировала новейший кроссовер. Притом, если обычно японцы заканчивают индекс своих SUV на букву «Х» (NX, RX и прочие), то следующую модель решено назвать RZ. И тому есть веские причины.
Алексей Кованов

На самом деле, столь странный индекс руководство марки Lexus решило избрать, так как RZ 450e — это чистый электромобиль. Технически новинка будет представлять собой премиальную версию модели Toyota bZ4X (читается как «би-зед-фоур-экс»). Но при этом японская сторона потратилась на штамповку оригинальных кузовных панелей, поэтому на исходную «Тойоту» будущий RZ совсем не похож.

Характеристики остаются секретом. Но опять же: Toyota bZ4X имеет передне- и полноприводную версии отдачей 204 и 218 сил, соответственно. Обеим полагается батарея емкостью 71,4 кВт∙ч. Впрочем, коллеги из «Лексуса» наверняка захотят перещеголять тойотовцев, внедрив более мощные моторы и емкий аккумулятор.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Но самое интересное — это салон. Поскольку рулевое управление не имеет прямой связи между рулем и колесами, а выполнено, как принято говорить, «по проводам», вместо обычной «баранки» здесь будет стоять полугоночный штурвал.

Премьера свежего SUV, построенного на платформе e-TNGA, должна состояться 20 апреля. Это значит, что дебютанта планировали представить широкой публике на Пекинском автосалоне, но выставку, как мы знаем, отменили из-за очередного штамма коронавирусной инфекции.

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6 апреля 2022
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