Lexus выпустит новый кроссовер RZ со штурвалом вместо руля

На самом деле, столь странный индекс руководство марки Lexus решило избрать, так как RZ 450e — это чистый электромобиль. Технически новинка будет представлять собой премиальную версию модели Toyota bZ4X (читается как «би-зед-фоур-экс»). Но при этом японская сторона потратилась на штамповку оригинальных кузовных панелей, поэтому на исходную «Тойоту» будущий RZ совсем не похож.

Характеристики остаются секретом. Но опять же: Toyota bZ4X имеет передне- и полноприводную версии отдачей 204 и 218 сил, соответственно. Обеим полагается батарея емкостью 71,4 кВт∙ч. Впрочем, коллеги из «Лексуса» наверняка захотят перещеголять тойотовцев, внедрив более мощные моторы и емкий аккумулятор.