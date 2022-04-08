Вместо «мерсов»: на каких «Хунцы» будут ездить российские чиновники

Российский рынок остался без премиальных машин. Так, Евросоюз полностью запретил поставки авто стоимостью от 50 000 евро, а Япония остановила экспорт моделей дороже 6 000 000 иен (около $49 000). США вообще ввели экспортный контроль относительно всей техники. В общем, ни Audi, ни BMW, ни прочих «Мерседесов» наши чиновники топового уровня и простые миллионеры больше не увидят.

Отчасти импортозаместить ставшие «санкционкой» европейские, японские и американские авто может корейский Genesis. Но вдобавок российский Минпромторг готовится предложить обеспеченной публике китайский «люкс». Во всяком случае, власти сейчас ведут переговоры по поводу возможного вывода такой продукции на рынок РФ.

- У нас есть, например, китайские бренды, с которыми мы ведем сегодня дискуссию, и которые могут заместить люксовые бренды, — приводит слова главы Минпромоторга Дпениса Мантурова агентство ТАСС.

Что могут предложить китайские товарищи? На самом деле, весьма передовые машины! Например, электрический кроссовер Hongqi E-HS9 стоимостью от 109 000 долларов. Ему полагается пара электромоторов суммарной отдачей в 436 сил, а также несколько вариантов аккумулятора — в зависимости от емкости, машина может проехать до 650 км.