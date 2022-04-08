Серийный минивен Aurus Arsenal впервые показали на похоронах Владимира Жириновского

Пожалуй, первое появление перед глазами массовой публики новейших серийных российских премиальных минивенов Aurus Arsenal оказалось связано с печальным событием: смертью Владимира Жириновского. Проститься с ним приехал Владимир Путин. По дороге к Колонному залу Дома Союзов в Москве, где проходила траурная церемония, Aurus Sedan президента сопровождали сразу четыре минивена Aurus Arsenal с охраной внутри. Ранее нам демонстрировали лишь единичный экземпляр этой модели. Теперь же мы увидели подтверждение того, что Arsenal выпускается уже в мелкосерийных объемах и штатно стоит на вооружении ФСО, занимающейся охраной первых лиц государства.