Серийный минивен Aurus Arsenal впервые показали на похоронах Владимира Жириновского

фото: соцсети
Глава российского государства посетил церемонию прощания с умершим главой ЛДПР Владимиром Жириновским. Портал «АвтоВзгляд» обратил внимание на автомобили из кортежа Владимира Путина.
Максим Строкер

Пожалуй, первое появление перед глазами массовой публики новейших серийных российских премиальных минивенов Aurus Arsenal оказалось связано с печальным событием: смертью Владимира Жириновского. Проститься с ним приехал Владимир Путин. По дороге к Колонному залу Дома Союзов в Москве, где проходила траурная церемония, Aurus Sedan президента сопровождали сразу четыре минивена Aurus Arsenal с охраной внутри. Ранее нам демонстрировали лишь единичный экземпляр этой модели. Теперь же мы увидели подтверждение того, что Arsenal выпускается уже в мелкосерийных объемах и штатно стоит на вооружении ФСО, занимающейся охраной первых лиц государства.

премиальный сегмент, премиум-сегмент, Путин
8 апреля 2022
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