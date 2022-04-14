Имеет ли смысл искать новую машину в Белоруссии, Казахстане или Армении

Новый автомобиль еще можно, конечно, купить, но за совершенно невменяемые деньги. Да и на вторичке дела обстоят не лучше: частные продавцы не рискуют продавать свои машины, а перекупы всех мастей вовсю начали торговать откровенным автохламом. Не стесняясь при этом, по примеру официалов, безбожно задирать цены. Однако вопрос смены «колес» остается актуальным для сотен тысяч соотечественников, поэтому многие из них заинтересовались возможностью покупки транспортного средства за рубежами нашей родины.

В первую очередь — в странах Таможенного союза. Но имеет ли смысл обращаться за помощью к соседям и во сколько эта помощь выльется, на онлайн-конференции «МК» и портала «АвтоВзгляд» обсудят соучредитель компаний «Автодилер Университет» и «Автодегустатор» Арарат МАРДОЯН, CEO онлайн аукциона новых автомобилей Carclick.ru Сергей ПИГОЛКИН и руководитель «Союза профессионалов авторынка» Вадим АДИЕВ.

Прямая трансляция состоится 21 апреля в 12.00. Присоединяйтесь!