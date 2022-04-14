Корейцы выкатили обновленный Hyundai Palisade

Большой кроссовер примерил на себя солидный костюмчик, получив «оквадраченный» стильный дизайн с исполинской решеткой радиатора, раздельным головным светом и свежими массивными бамперами. Автомобиль «посадили» на 20-дюймовые колесные диски из легкого сплава с оригинальным рисунком, а боковые зеркала научили самостоятельно затемняться.

Интерьер преобразился за счет новейшего сенсорного планшета мультимедийного комплекса диагональю 12 дюймов, а руль обзавелся четырьмя удобными и стильными спицами. Кроме того, в салоне появились новые эргономичные кресла с воздушными камерами под стать моделям премиальной марки Genesis. Венчает картину умное салонное зеркало с графическим исполнением и функцией передачи изображения с камеры заднего вида.