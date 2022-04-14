Зачем Kia «оквадратила» кроссовер Telluride после обновления

Внутри прописалась, единая информацияонная панель, составленная из экранов диагональю 12,3 дюйма каждый. По последней моде дисплеи не стали прикрывать козырьком — в последнее время этим приемом пользуются интерьерщики многих марок. Кроме того, рестайлинг принес совершенно другой руль, улучшенное качество отделки и более крупный проекционный дисплей.

Кроме того, стала умнее вспомогательная электроника, а классические разъемы USB уступили место продвинутым, типа «С». А вот техника осталась прежней: это сочетание 295-сильного бензинового атмосферника объемом 3,8 литра, восьмиступенчатого «автомата» и переднего или полного привода.