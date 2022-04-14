Зачем Kia «оквадратила» кроссовер Telluride после обновления

Фото производителя.
Дизайнеры Kia серьезно взбодрили внешность кроссовера Telluride: новые фары, решетка радиатора и бамперы сделали большой SUV еще более солидным и брутальным. Как говорят: более мускулистую внешность запросили сами покупатели. А ведь это только видимая снаружи часть большого обновления модели.
Алексей Кованов

Внутри прописалась, единая информацияонная панель, составленная из экранов диагональю 12,3 дюйма каждый. По последней моде дисплеи не стали прикрывать козырьком — в последнее время этим приемом пользуются интерьерщики многих марок. Кроме того, рестайлинг принес совершенно другой руль, улучшенное качество отделки и более крупный проекционный дисплей.

Кроме того, стала умнее вспомогательная электроника, а классические разъемы USB уступили место продвинутым, типа «С». А вот техника осталась прежней: это сочетание 295-сильного бензинового атмосферника объемом 3,8 литра, восьмиступенчатого «автомата» и переднего или полного привода.

Фото производителя.

На радость публике гамму дополнили версии «повышенной проходимости». Полноприводное исполнение X-Line отличается увеличенным на 10 миллиметров дорожным просветом, оригинальными 20-дюймовыми колесами и усиленными багажными рейлингами.

Модификация X-Pro (на фото) считается более продвинутой, так как располагает внедорожными шинами и 110-вольтовой розеткой. Вдобавок такой машине по силам тягать большой 2,5-тонный прицеп, что наверняка понравится владельцам прицепных автодомов.

В США продажи обновленных SUV должны начаться летом. И это повод позавидовать нашим заокеанским коллегам, ведь выводить модель на рынки других стран Kia не планирует. Во всяком случае, пока.

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14 апреля 2022
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