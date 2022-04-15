Почему в России очень скоро резко подешевеют автозапчасти и «расходники»

24 февраля 2022 года российская экономика нырнула по-взрослому: курс рубля ловко «перешагнул» сотню и устремился к новым глубинам. Продавцы товаров, как импортных, так и отечественных, естественно, мгновенно отреагировали на новые «вводные». Цены взлетели и вдвое, и втрое, буквально сводя покупателей сума. Последующий шквал спроса только подстегнул продавцов, задирающих стоимость буквально каждый час. Хаос!
Однако, как любой чудовищный шторм, длился он недолго. Меньше месяца потребовалось на очистку завалов и наведение новых «мостов». Цены, естественно, опадают медленнее, чем растут, но уже сейчас практически в любой сфере можно увидеть «-30%» и даже «-40%». Экая щедрость, скажете, вот же молодцы наши продавцы. Однако причина столь скорого снижения аппетитов кроется не в душевных настройках и даже не в поддержке населения. Все, к сожалению, куда тривиальнее.
Из чего состоит цена, стоящего на полке продукта, будь то молоко или моторное масло? Производство плюс логистика плюс наценка самого продавца. Заводы крайне редко сами занимаются реализацией, им гораздо проще и выгоднее найти «дистрибьютора», который в свою очередь перепродаст товар оптовику, а тот — «рознице». Итого имеем несколько звеньев, каждое из которых хочет заработать: изготовитель, дистрибьютор, крупный опт, магазинчик у дома. И так в любой сфере. Следовательно, если один поднимает цену, то последующие скопом начинают их «задирать». Так стоимость товара может вырасти в разы.
Обратная ситуация проистекает намного медленнее: завод снизил, «дистриб» начал сбавлять со следующей поставки, оптовик — еще через одну, конечный продавец — аналогично. Все это актуально при одном условии: если спрос стабилен. Проще говоря, если старые поставки разбирают, чтобы можно было покупать новые. Но в нашем-то случае спрос буквально остановился, уперся в чудовищную «стоп-цену»! А единственный вариант зарабатывать для всех вышеперечисленных участников рынка — продавать. За воздух и простой платить никто не будет, а вот за содержание склада — придется. Так начинается снижение цены для конечного покупателя.
Чтобы сгладить «рывки», вызываемые временными лагами между каждым из звеньев цепочки, устраивают скидки, зачастую подкрепленные необходимостью выполнять определенные условия: «купите на сумму и получите», «только сегодня», «если купите это и это, то получите» и далее по списку. Впечатляющий размер скидки связан исключительно с покупательной способностью: цены взвинтили настолько, что аккуратное и медленное снижение приведет к полному уничтожению сразу нескольких звеньев цепочки. Просидев несколько месяцев не только без прибыли, но и без оборотных средств — деньги-то все заморожены в складе — компании не могут, просто обанкротятся. А восстанавливать их или искать новые — долго и хлопотно. Поэтому сразу «-40%».
Рынок так устроен, что главный его «узел», краеугольный камень — это спрос. Если он есть, то будет и предложение. Но со спросом нужно быть крайне бережным, аккуратным: жадность может его просто задушить. Да и конкуренцию ведь никто еще не отменил. Так что цены и дальше будут снижаться ровно до того порога, который продиктует спрос. Или, говоря простыми словами, сами покупатели.