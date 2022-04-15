Почему в России очень скоро резко подешевеют автозапчасти и «расходники»

24 февраля 2022 года российская экономика нырнула по-взрослому: курс рубля ловко «перешагнул» сотню и устремился к новым глубинам. Продавцы товаров, как импортных, так и отечественных, естественно, мгновенно отреагировали на новые «вводные». Цены взлетели и вдвое, и втрое, буквально сводя покупателей сума. Последующий шквал спроса только подстегнул продавцов, задирающих стоимость буквально каждый час. Хаос!

Однако, как любой чудовищный шторм, длился он недолго. Меньше месяца потребовалось на очистку завалов и наведение новых «мостов». Цены, естественно, опадают медленнее, чем растут, но уже сейчас практически в любой сфере можно увидеть «-30%» и даже «-40%». Экая щедрость, скажете, вот же молодцы наши продавцы. Однако причина столь скорого снижения аппетитов кроется не в душевных настройках и даже не в поддержке населения. Все, к сожалению, куда тривиальнее.

Из чего состоит цена, стоящего на полке продукта, будь то молоко или моторное масло? Производство плюс логистика плюс наценка самого продавца. Заводы крайне редко сами занимаются реализацией, им гораздо проще и выгоднее найти «дистрибьютора», который в свою очередь перепродаст товар оптовику, а тот — «рознице». Итого имеем несколько звеньев, каждое из которых хочет заработать: изготовитель, дистрибьютор, крупный опт, магазинчик у дома. И так в любой сфере. Следовательно, если один поднимает цену, то последующие скопом начинают их «задирать». Так стоимость товара может вырасти в разы.