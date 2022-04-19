Автовладельцы массово пожаловались в суд на Hyundai и Kia из-за «масложора»

Как сообщает CarComplaints, речь идет не только о «масложоре», который заставляет водителей покупать больше моторного масла, но и о том, что повышенный расход смазки на угар ускоряет износ силового агрегата.

Многие автовладельцы, готовые судиться с корейцами, отмечают, что им приходится чаще, чем это прописано в инструкции, проверять уровень смазки и доливать ее. А дилеры не могут устранить эту проблему.

Кроме того, масло попадает в камеры сгорания, что приводит к повышенному износу мотора, а еще в двигателе появляются отложения и нагар. Со временем это может привести к капитальному ремонту агрегата.

Среди моделей, чьи хозяева зафиксировали подобную проблему, фигурируют: Hyundai Elantra, Santa Fe, Palisade и Sonata, а также Kia Optima, Stinger, Sportage, Soul, Sorento, K5 и Rio разнеых годов выпуска.