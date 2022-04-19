Бесценные автомобили: почему в России очень скоро подешевеют новые машины

Фото: АвтоВзгляд
В условиях тотального дефицита новых автомобилей на российском рынке, как мы знаем, цены взлетели до небес. В попытках купить дешевле, чем будет, народ устроил лютый ажиотаж, сметая все, что движется. Но, как в случае с сахаром и тампонами, лихорадка оказалась временной. Спрос на машины стал ожидаемо падать…
Мирон Горин

Пока одни покупали машины, чтобы через месяц-другой продать в разы дороже, другие — бросились вкладывать в авто кровно заработанные в испуге банально остаться без сбережений. На чем, естественно, не побрезговали нажиться кровожадные продавцы. Но деньги населения — не резиновые, а потому ажиотажный спрос стал ожидаемо угасать. Даже несмотря на то, что многие автодилеры по-прежнему накручивают прайсы до космических высот. Впрочем, явление это — временное.

Если машины не будут покупать по взвинченным ценам, эти самые цены начнут падать. Закон рынка: хочешь продать — сбей ценник. По этому принципу уже пошли китайские автостроители, вроде Haval и Chery, предлагая покупателям свои кроссоверы со скидкой от 200 000 до 350 000 рублей. Некоторые дилеры европейских марок, включая Mercedes-Benz и BMW, уступают в цене при условии единовременного внесения 100-процентной оплаты за автомобиль. Другие же, и таких большинство — попросту убрали ценники и в шоу-румах, и на официальных сайтах компаний. А дальше ведут переговоры с покупателями в индивидуальном порядке. Причем легко себе торгуются, словно на базаре.

Фото: АвтоВзгляд

К примеру, «Рольф» спокойно сбрасывает покупателям по 200—300 тысяч рублей от начальной стоимости автомобиля в случае их заинтересованности. Легко убирают и навязанные «допы». Тот же «У Сервис +» избавит вас от «антикорра», защитной сетки радиатора и прочего «спама», продав машину на 300 000 рублей дешевле. Главное — общаться, «опуская» менеджера на деньги.

Как не сложно догадаться, в убыток торговцы все равно не работают, ибо цены с наступлением глобальной истерии были задраны до неприличия. Возьмем, к примеру, Toyota Land Cruiser 300, который вне кризиса и дефицита найдется у дилеров за 17 000 000 рублей, в то время, как его реальная стоимость на старте продаж начиналась от 5,6 млн. Да что там говорить, если самая доступная LADA Granta просит за себя 1 600 000 рублей при красной цене в 600 тысяч. Примеров таких — пруд пруди.

Фото: АвтоВзгляд

Да, машины продаются, но уже не покупаются. За первый месяц весны авторынок «провалился» на 63%! Дальше — больше. Если, конечно, автосалоны не пересмотрят ценовую политику. А они пересмотрят, ведь кушать хочется всегда. Но кто их будет кормить, если нет покупателей? Независимые эксперты уверены, что цены на автомобили начнут падать во второй половине года, а к зиме и вовсе обрушатся.

Понятное дело, что рынок уже никогда не отыграет до тех отметок, с которых началось подорожание, но свалится весьма ощутимо. И даже если в Россию не будут налажены поставки и не заведутся локальные автозаводы, ценопада не избежать. Машины не могут «валятся» на складских площадках вечно. В противном случае, загнутся сами площадки. Не зря же ведь говорят, что жадность порождает бедность…

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19 апреля 2022
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