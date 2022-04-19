Бесценные автомобили: почему в России очень скоро подешевеют новые машины

Пока одни покупали машины, чтобы через месяц-другой продать в разы дороже, другие — бросились вкладывать в авто кровно заработанные в испуге банально остаться без сбережений. На чем, естественно, не побрезговали нажиться кровожадные продавцы. Но деньги населения — не резиновые, а потому ажиотажный спрос стал ожидаемо угасать. Даже несмотря на то, что многие автодилеры по-прежнему накручивают прайсы до космических высот. Впрочем, явление это — временное.

Если машины не будут покупать по взвинченным ценам, эти самые цены начнут падать. Закон рынка: хочешь продать — сбей ценник. По этому принципу уже пошли китайские автостроители, вроде Haval и Chery, предлагая покупателям свои кроссоверы со скидкой от 200 000 до 350 000 рублей. Некоторые дилеры европейских марок, включая Mercedes-Benz и BMW, уступают в цене при условии единовременного внесения 100-процентной оплаты за автомобиль. Другие же, и таких большинство — попросту убрали ценники и в шоу-румах, и на официальных сайтах компаний. А дальше ведут переговоры с покупателями в индивидуальном порядке. Причем легко себе торгуются, словно на базаре.