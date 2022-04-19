Вперед в прошлое: российским автозаводам разрешат выпускать автомобили, как «из девяностых»

Именно поэтому автопроизводителям временно разрешат собирать машины «пониженных экологических классов», включая «Евро-0». Для справки: в России технику «Евро-0» запретили ровно 20 лет назад, а сейчас действует стандарт «Евро-5».

Как уточняет «Коммерсантъ», постановление, временно отменяющее эконормы, сейчас готовится правительством. Притом документ будет касаться всей техники, выпущенной с 1 апреля по 31 декабря 2022 года, чтобы задним числом легализовать уже собранные экземпляры.

Любопытно, что послабления коснутся только крупных заводов, на которых трудится более 5 000 человек. Другое интересное ограничение — производитель обязан сохранить каталитический нейтрализатор, если таковой предусмотрен конструкцией ТС.

Вообще, наш автопром вовсю готовит «антисанкционные» версии своих моделей. Скажем, КамАЗ вовсю делает упрощенные автомобили классической серии К3, а АВТОВАЗ начнет выпуск «облысевших» LADA Vesta.