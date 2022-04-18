Несмотря на кризис, большинство россиян планирует обновить автомобиль

Так, сменить машину намерены чуть больше половины россиян, причем 32% из них рассматривают вариант покупки нового автомобиля, а 21% — подержанного. Где они планируют найти средства? Большинство — а именно 36% — надеется удачно продать нынешнее авто, еще 32% респондентов имеют достаточно, по их мнению, сбережений, а 30% — пойдут в банки за кредитами.

Что касается причин, по которым россияне не могут отложить покупку до более спокойных времен, то самая популярная — возраст транспортного средства (этот вариант выбрали 34% опрошенных). Кроме того, часто упоминалась недостаточная вместимость имеющегося автомобиля (20%) и большой пробег (16%).

Любопытно, что 31% респондентов присматриваются к автомобилям стоимостью от 500 000 до 1 000 000 рублей, хотя в шоу-румах дилеров найти такие машины крайне сложно, если только на «вторичке». Еще 21% — планируют купить легковушку по цене от 1 до 1,5 млн и 17% — от 1,5 до 2 млн целковых. А о приобретении авто, за который просят от 4 млн рублей, задумываются лишь 3%, следует из опроса «Росгосстраха» и банка «Открытие».