Легендарный трактор «Кировец» пережил глобальное обновление

Под модным капотом этого трактора скрываются 250-сильный турбодизель ЯМЗ, с которым состыкована автоматическая коробка, созданная и выпускаемая Петербургским тракторным заводом. К слову, трансмиссия теперь оснащена системой «Командпост». Это блок управления коробкой передач, который делает управление трактором более легким и удобным, а также не позволяет механизатору совершать преднамеренные или непреднамеренные ошибки.

Кроме того, К-525 обзавелся новыми топливными баками. Их объем увеличен на 160 литров (до 660 л), а измененная компоновка позволила поднять емкости, что увеличило клиренс. А аккумуляторные батареи теперь перенесены из-под кабины за передний бампер. Благодаря этому доступ для обслуживания и замены АКБ стал легче.

И продолжая тему инноваций. В России построили одноосный прицеп, способный перевозить 100 тонн. Портал «АвтоВгляд» рассказывает, чем уникальна такая новинка.