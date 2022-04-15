Легендарный трактор «Кировец» пережил глобальное обновление

Фото производителя.
Мало кто знает, что под привычным именем «Кировец» выпускаются машины разных классов. Самая хитовая — модель 2020 года под индексом К-525. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», именно этот бестселлер марки пережил важное обновление.
Алексей Кованов

Под модным капотом этого трактора скрываются 250-сильный турбодизель ЯМЗ, с которым состыкована автоматическая коробка, созданная и выпускаемая Петербургским тракторным заводом. К слову, трансмиссия теперь оснащена системой «Командпост». Это блок управления коробкой передач, который делает управление трактором более легким и удобным, а также не позволяет механизатору совершать преднамеренные или непреднамеренные ошибки.

Кроме того, К-525 обзавелся новыми топливными баками. Их объем увеличен на 160 литров (до 660 л), а измененная компоновка позволила поднять емкости, что увеличило клиренс. А аккумуляторные батареи теперь перенесены из-под кабины за передний бампер. Благодаря этому доступ для обслуживания и замены АКБ стал легче.

И продолжая тему инноваций. В России построили одноосный прицеп, способный перевозить 100 тонн. Портал «АвтоВгляд» рассказывает, чем уникальна такая новинка.

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15 апреля 2022
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