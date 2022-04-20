Концерн General Motors опять ушел из России

На самом деле, у GM оставалось совсем немного активов: вышеупомянутый завод полтора года назад продали компании Hyundai, а половину совместного предприятия GM-АВТОВАЗ передали российскому партнеру еще раньше.

В последнее время General Motors занимал около 0,3% российского рынка. В прошлом году наши соотечественники приобрели 2 246 внедорожников Cadillac, а также 796 автомобилей Chevrolet (без учета «бюджетных» легковушек из Узбекистана и Казахстана).

Сейчас поставки новых машин и запчастей прекращены, а сотрудники российского офиса — уволены. Это произошло после того, как власти США ввели прямой запрет на поставки любой техники в Россию.

«В связи с кризисом в Украине и соответствующими американскими и международными санкциями, General Motors принял решение о расширении мер по остановке операционной деятельности в России» — говорится в официальном заявлении компании.

Также неизвестны перспективы предприятия UzAuto, что поставляло лицензионные модели из Казахстана и Узбекистана. Нельзя исключать, что ему удастся обойти санкции, но пока свежие поставки автомобилей заморожены.