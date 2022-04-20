Nissan останавливает заводы в Китае из-за коронавируса

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Из-за очередной вспышки коронавируса, в Китае снова ввели тотальный локдаун, который сказывается на автопроизводителях. Многие компании все еще не отошли от нескольких прошлых волн, а тут надвигается следующая. Такое положение дел может привести к серьезным проблемам в производстве машин.
Виктор Васильев

Совместное предприятие Nissan и Dongfeng вынуждено приостановить работу заводов сразу в нескольких городах Китая: Сянъян, Чжэнчжоу, Далянь и Гуанчжоу. Причины — ковидные ограничения.

Прни этом несколько производственных линий не работают уже с 13 апреля. Причина в нехватке электронных компонентов, потому как львиная доля поставщихов этих запчастей расположена в Шанхае. А этот мегаполис уже почти месяц полностью закрыт из-за вспышки ковида.

Производство хотят восстановить в ближайшие дни, но для этого должен заработать план правительства по восстановлению цепочек поставок, который власти анонсировали в минувшие выходные.

производители, кризис, производство, китайские авто, коронавирус
20 апреля 2022
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