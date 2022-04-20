Nissan останавливает заводы в Китае из-за коронавируса

Совместное предприятие Nissan и Dongfeng вынуждено приостановить работу заводов сразу в нескольких городах Китая: Сянъян, Чжэнчжоу, Далянь и Гуанчжоу. Причины — ковидные ограничения.

Прни этом несколько производственных линий не работают уже с 13 апреля. Причина в нехватке электронных компонентов, потому как львиная доля поставщихов этих запчастей расположена в Шанхае. А этот мегаполис уже почти месяц полностью закрыт из-за вспышки ковида.

Производство хотят восстановить в ближайшие дни, но для этого должен заработать план правительства по восстановлению цепочек поставок, который власти анонсировали в минувшие выходные.