Благодаря санкциям КамАЗы будут меньше ржаветь

Фото производителя.
В 2019 году КамАЗ запустил универсальную линию, с которой начали сходить топливные баки для магистральных тягачей новых поколений К4 и К5. Сейчас, когда завод вынужден поставить на паузу выпуск этих новинок, для линии нашли другое применение.
Алексей Кованов

Специально для классических грузовиков поколения К3 конструкторы разработали другую модель бака, которую как раз планируют выпускать на современном конвейере. Ожидается, что такая продукция будет качественнее, герметичнее, а главное — емкости свежего образца смогут лучше сопротивляться коррозии.

Из-за сложной конструкции старых баков внутри оставались места, которые невозможно было покрасить. И само лакокрасочное покрытие не отличалось стойкостью. В новых «бочках» проблемы окраски решены, плюс внедрена технология запрессовки перегородок и дуговая сварка сплошным швом.

И еще. Как наверняка известно читателям портала «АвтоВзгляд», новейший КамАЗ серии К5 оснащается кабиной от Mercedes-Benz Actros. И вообще, в конструкции этого грузовика довольно много импортных комплектующих, которые теперь стали санкционными. Однако некоторое количество машин пятой генерации, несмотря на препоны, завод сможет дать рынку.

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21 апреля 2022
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