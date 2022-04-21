Благодаря санкциям КамАЗы будут меньше ржаветь

Специально для классических грузовиков поколения К3 конструкторы разработали другую модель бака, которую как раз планируют выпускать на современном конвейере. Ожидается, что такая продукция будет качественнее, герметичнее, а главное — емкости свежего образца смогут лучше сопротивляться коррозии.

Из-за сложной конструкции старых баков внутри оставались места, которые невозможно было покрасить. И само лакокрасочное покрытие не отличалось стойкостью. В новых «бочках» проблемы окраски решены, плюс внедрена технология запрессовки перегородок и дуговая сварка сплошным швом.

И еще. Как наверняка известно читателям портала «АвтоВзгляд», новейший КамАЗ серии К5 оснащается кабиной от Mercedes-Benz Actros. И вообще, в конструкции этого грузовика довольно много импортных комплектующих, которые теперь стали санкционными. Однако некоторое количество машин пятой генерации, несмотря на препоны, завод сможет дать рынку.