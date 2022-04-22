Дилеры LADA: никакого дефицита автомобилей с АКП нет

Если говорить о роботизированных коробках передач, то от них АВТОВАЗ отказался уже давно, поэтому подобных автомобилей в наличии действительно крайне мало. А вот машин на вариаторе от японской Jatco — полным-полно. Причем заказывать их не нужно — «двухпедальные» LADA имеются в наличии на складских площадках.

Возьмем в качестве примера флагманскую LADA Vesta. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в дилерской сети «ТоргМаш», седан в комплектации EnjoY с вариатором доступен для покупки без малого за 1,6 млн рублей. Универсал SW попросит за себя 1 545 000 рублей, а кросс-версия выйдет на 300 тысяч дороже.

А вот «АвтоГермес» продает «Лады» много дешевле. Как рассказали «АвтоВзгляду» представители ДЦ, тот же SW на вариаторе можно приобрести за 1 361 900 рублей, а SW Cross — за 1 438 900 рублей. Недостатка этих машин не наблюдается.

Между тем, из-за сбоя в поставках комплектующих дефицит действительно может возникнуть. Если, конечно, покупатели массово не расхватают все имеющиеся запасы. На вопрос портала «АвтоВзгляд», столкнутся ли в ближайшем будущем потребители с нехваткой двухпедальных модификаций LADA, от пресс-службы АВТОВАЗа ответа не последовало.