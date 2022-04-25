Российские дилеры избавляются от автомобилей Chevrolet, сильно опуская цены

Несмотря на то, что General Motors заморозил свою деятельность в России, дилеры продолжают реализовывать и обслуживать автомобили Cadillac и Chevrolet. Все, как по копирке предыдущего бегства GM из нашей страны, когда дилеры, включая Opel, остались без поддержки импортера, а клиенты — без новых машин. Вероятно, поскорее избавиться от проблем, точнее, от складских запасов и решили продавцы.

Так, «Авилон» устроил распродажу кроссоверов Chevrolet Trailblazer 2021 года выпуска, уронив прайсы на 500 000 рублей. Скажем, автомобиль в комплектации LT за 2,3 млн. вроде бы даже укрепившихся рублей дилер отдает за 1,8 млн. А версия Active выйдет дешевле на 300 000 рублей. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители ДЦ «Авилон», машин в наличии очень много, а вот скидки действуют лишь до конца весны.

Между тем, дилеры сразу нескольких заморских марок, включая Cadillac, Mercedes-Benz и Lexus, не могут передать клиентам предоплаченные автомобили, которые «зависли» из-за введения запрета на импорт машин в Россию дороже 50 000 евро.