Какая промывка может сильно навредить двигателю автомобиля

Наиболее популярными на рынке сегодня являются экспресс-промывки или, как их еще называют, «пятиминутки». Именно их эксперты портала «АвтоВзгляд» и подвергли тщательной проверке. Для этого мы закупили пять препаратов, представленными российскими и зарубежными брендами.
Подчеркнем, что наш интерес к экспресс-промывкам изначально был не случаен. Суть в том, что основу каждой такой присадки составляет мощный растворитель. Он удаляет какую-то часть отложений в двигателе, а заодно разжижает старое моторное масло для более тщательной обработки силового агрегата.
Но, утверждают специалисты, одних только этих свойств для качественной чистки системы смазки явно недостаточно. Экспресс-промывка должна быть еще и эффективной, и, к тому же, безопасной, о чем многие производители почему-то забывают.
Напомним, что для полноценного удаления отложений препарат должен содержать моюще-диспергирующие компоненты по типу тех, что присутствуют в современных моторных маслах. Именно поэтому в ходе лабораторных анализов у образцов оценивались щелочные показатели (TBN), а также наличие щелочноземельных металлов, в частности, кальция. Чем его больше, тем эффективнее действует промывка.
Касаясь же темы безопасности при промывке двигателя, следует учитывать возможный побочный «эффект» от разжижающего действия растворителя. Он может истончить масляную пленку на сопрягаемых деталях и привести к задирам металла, что особенно критично для современных высокофорсированных моторов.
Чтобы подобного не происходило, ведущие производители добавляют в свои промывки антизадирные присадки, схожие с теми, что применяют в моторных маслах. О наличии таких компонентов говорит повышенное содержание цинка и фосфора, выявленное в ходе исследований. Чем оно больше в конкретной промывке, тем безопаснее ее действие на двигатель.
Таким образом, отмеченные выше показатели стали своего рода критериями для сопоставления результатов лабораторных исследований «пятиминуток». Кроме того, в части оценки безопасности сравнивались значения их кислотного числа (TAN). Чем оно ниже, тем меньше риск возникновения коррозии в системе смазки.
Все это в комплексе позволило четко позиционировать каждый образец и определить ему свое конкретное место в рейтинге экспресс-промывок, проверенных экспертами. Краткие описания продуктов и итоги их тестирования приводятся ниже.
Промывка масляной системы Ruseff
Промывка масляной системы от российского бренда Ruseff на рынке появилась относительно недавно, однако уже приобрела популярность у автомобилистов. И неудивительно — как видно из результатов тестирования, она представляет собой хорошо сбалансированный по своим рабочим параметрам препарат.
Более того, по моющим свойствам он оказался самым лучшим среди всех участников испытаний. Да и по безопасности применения данная «пятиминутка» также входит в число лидеров. Итог вполне закономерен — первое место в нашем тесте.
Страна-производитель — Россия
Емкость флакона, мл — 270
Содержание Ca, мг/кг — 3743
Щелочное число (TBN), мг КОН/г — 12,3
Содержание Zn, мг/кг — 1271
Содержание P, мг/кг — 1079
Кислотное число (TAN), мг КОН/г — 2,74
Место по итогам тестирования — 1
5-минутная промывка двигателя Hi-Gear
Экспресс-промывка двигателя бренда Hi-Gear — единственный участник теста, который был произведен за рубежом. В описании препарата указано, что он, помимо прочего, содержит функциональные добавки, составляющие ноу-хау компании. Если под этим подразумевается набор эффективных моющих компонентов, то здесь, что называется, производитель с истиной не погрешил.
Чего никак не скажешь об антизадирных присадках — содержание цинка и фосфора тут просто мизерное. Поэтому применять данную промывку в высокооборотистых движках следует с крайней осторожностью. Либо заменить ее более безопасным аналогом.
Страна-производитель — США
Емкость флакона, мл — 444
Содержание Ca, мг/кг — 1386
Щелочное число (TBN), мг КОН/г — 3,3
Содержание Zn, мг/кг — 5
Содержание P, мг/кг — 3
Кислотное число (TAN), мг КОН/г — 0,65
Место по итогам тестирования — 2
Быстрая промывка ВМПАВТО
Данный промывочный состав можно привести как наглядный пример продукта с сильно «разбалансированными» рабочими характеристиками. Судите сами — при крайне малых значениях TBN и кальция (что явно говорит о плохих моющих свойствах), быстрая промывка от питерской фирмы «ВМПАВТО» показала в тесте самый высокий результат по антизадирным свойствам.
Это, конечно, неплохо. Но, опять же, у этого образца выявлено крайне высокое кислотное «коррозионное» число, многократно превышающее аналогичный параметр у конкурентов. А это не есть хорошо…
Страна-производитель — Россия
Емкость флакона, мл — 350
Содержание Ca, мг/кг — 5
Щелочное число (TBN), мг КОН/г — 1,12
Содержание Zn, мг/кг — 4865
Содержание P, мг/кг — 4437
Кислотное число (TAN), мг КОН/г — 8,82
Место по итогам тестирования — 3
5-минутная промывка двигателя 3ton
5-минутная промывка от известного американского бренда 3ton изготавливается в подмосковном Пушкино. Правда, как указано на флаконе, производится она под неусыпным контролем головной американской компании. Видимо, для того, чтобы повысить качество своего продукта.
Насколько это соответствует действительности, нам судить сложно. Но, судя по значениям параметров, которые определены в ходе теста, промывка от «тритона» — продукт так себе… Особенно в части использования моюще-диспергирующих компонентов — их там почти нет.
Страна-производитель — Россия
Емкость флакона, мл — 354
Содержание Ca, мг/кг — 6
Щелочное число (TBN), мг КОН/г — 0,06
Содержание Zn, мг/кг — 91
Содержание P, мг/кг — 91
Кислотное число (TAN), мг КОН/г — 0,27
Место по итогам тестирования — 4
5-минутная промывка двигателя Lavr
Экспресс-промывка двигателя, которая выпускается под популярным отечественным брендом Lavr, откровенно разочаровала. Чтобы предметно «впечатлиться», достаточно еще раз критически взглянуть на приведенные выше значения параметров, выявленные в ходе лабораторных исследований продукта.
Там по ряду важных показателей зафиксированы нулевые значения. Иначе говоря, в данном составе практически полностью отсутствуют как моющие, так и противозадирные присадки. С учетом этих особенностей «Лавру» безоговорочно был присвоен статус аутсайдера среди участников теста.
Страна-производитель — Россия
Емкость флакона, мл — 450
Содержание Ca, мг/кг — 0
Щелочное число (TBN), мг КОН/г — 0,03
Содержание Zn, мг/кг — 0
Содержание P, мг/кг — 1
Кислотное число (TAN), мг КОН/г — 0,13
Место по итогам тестирования — 5
Подведем итоги
Результаты лабораторного тестирования автомобильных экспресс-промывок наглядно свидетельствуют, что их эксплуатационные показатели, характеризующие эффективность и безопасность применения, могут существенно различаться. Что, в свою очередь, говорит о необходимости ответственного подхода к выбору и использованию таких препаратов. Надеемся, что лучше разобраться в этом вопросе помогут и итоги этих исследований.