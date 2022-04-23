Какая промывка может сильно навредить двигателю автомобиля

Наиболее популярными на рынке сегодня являются экспресс-промывки или, как их еще называют, «пятиминутки». Именно их эксперты портала «АвтоВзгляд» и подвергли тщательной проверке. Для этого мы закупили пять препаратов, представленными российскими и зарубежными брендами.

Подчеркнем, что наш интерес к экспресс-промывкам изначально был не случаен. Суть в том, что основу каждой такой присадки составляет мощный растворитель. Он удаляет какую-то часть отложений в двигателе, а заодно разжижает старое моторное масло для более тщательной обработки силового агрегата.

Но, утверждают специалисты, одних только этих свойств для качественной чистки системы смазки явно недостаточно. Экспресс-промывка должна быть еще и эффективной, и, к тому же, безопасной, о чем многие производители почему-то забывают.

Напомним, что для полноценного удаления отложений препарат должен содержать моюще-диспергирующие компоненты по типу тех, что присутствуют в современных моторных маслах. Именно поэтому в ходе лабораторных анализов у образцов оценивались щелочные показатели (TBN), а также наличие щелочноземельных металлов, в частности, кальция. Чем его больше, тем эффективнее действует промывка.