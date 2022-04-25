В каком состоянии АВТОВАЗ вышел из отпуска

Увы, как сообщают источники, существенно пополнить запасы комплектующих (особенно — по дефицитным позициям) не удалось. Так что для многих подразделений пятница 29 апреля уже будет нерабочим днем. Впрочем, до начала первомайских выходных АВТОВАЗ запланировал выпустить 5453 автомобилей различных моделей — это очень неплохой результат.

Между тем, нынешняя семидневка может принести немало судьбоносных для автозавода новостей. Есть серьезная вероятность, что французская Renault, наконец, раскроет свои планы по поводу дальнейшего участия в акционерном капитале АВТОВАЗа.

Слухи приходят крайне противоречивые. Одни источники говорят, что новыми владельцами французской доли станут китайцы (называется даже компания Great Wall), а другие уверяют, что альянс лишь передаст свою долю некоему временному управляющему.

Шведская SKF поступила по третьему сценарию, передав российскую площадку по выпуску подшипников команде российских управленцев. Мы ни на что не намекаем, но такие «рокировки» больше напоминают формальность, чем реальный выход из бизнеса.