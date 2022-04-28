В России могут отменить «растаможку» для автомобилей из-за рубежа

Президент поручил — не предложил, не акцентировал внимание', не внес на рассмотрение, а именно поручил — отменить ввозные пошлины на сельхозтехнику, которая не имеет российских аналогов. В данный момент — это мера поддержки сельского хозяйства, которая, однако, не имеет конечной даты и вводится на неопределенный срок. Наверняка распоряжение президента пройдет через бюрократическую машину, как нож сквозь масло — сегодня по-другому быть не может…
И уже в ближайшие недели мы узнаем полный список наименований, которые можно купить без «растаможки». Хоть параллельным импортом, хоть прямым — значения не имеет. Главное — посевная, от которой сейчас зависит несколько больше, чем год или два назад. Давайте честно — много больше.
Техника — техникой, дело хорошее, но нам-то, далеким от сельского хозяйства какой «профит»? Продукты станут дешевле или разнообразнее? Туманная перспектива! Нам интересна обратная сторона этого указа: создан прецедент, который позволит в скором времени упростить таможенное законодательство в адрес автомобилей. Действительно, отчего бы вот так, росчерком пера, не «омолодить» весь российский автопарк разом?
Долгие годы, что были «до», между добротным автомобилем и счастливым его обладателем в наших широтах вставала таможня: пошлины делали покупку куда сложнее и дороже. Это касалось и новых, и подержанных авто. Объяснялось все вышеописанное тревогой за отечественный автопром: нужно было простимулировать всех и вся, и строить в России заводы, создавая рабочие места и внося мзду в казну государства. Так-то оно так, только вот новые машины могли себе позволить единицы: наш годовой максимум — 3 млн. проданных новых т/с или 1 автомобиль на 470 граждан России. Так себе статистика.
И доступные кредиты, и широкое некогда разнообразие, и различные государственные программы — от «молодой семьи» до «сдай в утиль — получи дисконт» — эффекта, будем откровенны, не давали. Ключевой фактор — цена. И она была и остается крайне высокой для абсолютного большинства. Сегодня есть шанс этот вопрос решить, причем опять же одним росчерком пера. Момент — более, чем подходящий.
Дело в том, что сегодня наблюдается дефицит новых автомобилей по всему миру: от «хрустального града на холме» до самых дремучих африканских деревень. Производство так и не вышло на допандемийный уровень — помните, был такой COVID, от которого все как-то разом исцелились. Меньше машин на конвейере — выше цена каждой, ведь накладные расходы на производстве зачастую не всегда удается сократить соизмеримо выпущенной продукции.
То ли дело закрома подержанных авто в том же Китае или США — против не будут, точно согласятся сдать и за рубли, и за рупии, и за газ, и за нефть. Более того, три к одному — не будут против и сами производители: за неимением товара — машин — можно пережить шторм на запчастях и расходниках. И дилерскую сеть сохранить, и офис, и связи с возможностями. А когда уж ритм успокоится, то «меньшей кровью» вернуться к давно налаженной схеме покупки новой — обслуживание — trade in — покупка новой.
Главными же выгодоприобретателями станут простые россияне, которые наконец-то смогут взять приличный автомобиль за вменяемые деньги. Причем выбор будет широким, на любой вкус и кошелек. Автопарк резко обновится, сократится число аварий, вырастет безопасность на дороге. Обоюдовыгодный вариант, не находите?