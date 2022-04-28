В России могут отменить «растаможку» для автомобилей из-за рубежа

Президент поручил — не предложил, не акцентировал внимание', не внес на рассмотрение, а именно поручил — отменить ввозные пошлины на сельхозтехнику, которая не имеет российских аналогов. В данный момент — это мера поддержки сельского хозяйства, которая, однако, не имеет конечной даты и вводится на неопределенный срок. Наверняка распоряжение президента пройдет через бюрократическую машину, как нож сквозь масло — сегодня по-другому быть не может…

И уже в ближайшие недели мы узнаем полный список наименований, которые можно купить без «растаможки». Хоть параллельным импортом, хоть прямым — значения не имеет. Главное — посевная, от которой сейчас зависит несколько больше, чем год или два назад. Давайте честно — много больше.

Техника — техникой, дело хорошее, но нам-то, далеким от сельского хозяйства какой «профит»? Продукты станут дешевле или разнообразнее? Туманная перспектива! Нам интересна обратная сторона этого указа: создан прецедент, который позволит в скором времени упростить таможенное законодательство в адрес автомобилей. Действительно, отчего бы вот так, росчерком пера, не «омолодить» весь российский автопарк разом?