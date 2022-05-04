Какие российские автозаводы, несмотря на кризис, продолжают работать

Были надежды, что после «второй серии» майских праздников, то есть 11 мая, запустится АВТОВАЗ. Но нет: как уверяют сотрудники автогиганта, их уже предупредили, что вынужденный простой продлится до 15 числа включительно.

А вот КамАЗ не стал вводить дополнительные нерабочие дни. В Набережных Челнах уверяют, что автопроизводитель надежно загружен заказами и наладил цепочки поставок, так что дополнительные остановки конвейера не требуются.

Аналогичная ситуация и в Нижнем Новогороде: ГАЗ продолжает выпускать «Газели», «Газоны» и «Валдаи», но ради удобства заводчан 4—6 мая были объявлены выходными днями. А вот сборка «Фольксвагенов» и «Шкод» остановлена аж до сентября…

Все остальные заводы, включая калининградский «Автотор» и тульский Haval, что держались дольше других, встали на паузу. Остановился и родной УАЗ. Правда, ульяновцы объяснили этот факт необходимостью переналадки оборудования.