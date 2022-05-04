Какие российские автозаводы, несмотря на кризис, продолжают работать

Фото производителя.
Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», российские автозаводы вынуждены спешно вводить антикризисные каникулы, так как часть предприятий испытывает критическую нехватку компонентов, а иностранные компании (в основном, европейские) до сих пор не приняли решения по поводу своего дальнейшего присутствия на российском рынке.
Алексей Кованов

Были надежды, что после «второй серии» майских праздников, то есть 11 мая, запустится АВТОВАЗ. Но нет: как уверяют сотрудники автогиганта, их уже предупредили, что вынужденный простой продлится до 15 числа включительно.

А вот КамАЗ не стал вводить дополнительные нерабочие дни. В Набережных Челнах уверяют, что автопроизводитель надежно загружен заказами и наладил цепочки поставок, так что дополнительные остановки конвейера не требуются.

Аналогичная ситуация и в Нижнем Новогороде: ГАЗ продолжает выпускать «Газели», «Газоны» и «Валдаи», но ради удобства заводчан 4—6 мая были объявлены выходными днями. А вот сборка «Фольксвагенов» и «Шкод» остановлена аж до сентября…

Все остальные заводы, включая калининградский «Автотор» и тульский Haval, что держались дольше других, встали на паузу. Остановился и родной УАЗ. Правда, ульяновцы объяснили этот факт необходимостью переналадки оборудования.

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4 мая 2022
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