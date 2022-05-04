Российские перевозчики скупают остатки подержанных грузовиков

Так, по результатам первого квартала 2022 года продажи подержанного комтранса выросли на 18%. Как сообщает «Автостат Инфо», за отчетный период перевозчики купили 65 135 грузовиков. Любопытно, что самой популярной машиной оказалась не иномарка, а отечественный самосвал КамАЗ 65115 (таких перепродали 2692 единицы).

Активнее всего технику приобретали в Приволжском, Южном, Дальневосточном и Северо-Западном округах, где количество сделок выросло в диапазоне от 24 до 31%.

И продолжая тему комтранса. В прошлом году КамАЗ представил новый среднетоннажный бескапотник под названием «Компас», который, на самом деле, оказался слегка перелицованным грузовиком китайской марки JAC.

Сейчас новинка вовсю осваивается на конвейере российского автогиганта, а впереди ее ждут интересные перспективы превратиться в… автобус.