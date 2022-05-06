С дизайном «Гелендвагена»: Mercedes-Benz показал новую легковую модель

Взяв за основу грандиозный лифтбэк Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, у которого гибридная силовая установка выдает 843 силы, немцы соорудили огромное двухдверное купе. В его создании самое активное участие принимало придворное мерседесовское подразделение AMG, но постройкой машины занималось известнейшее ателье West Coast Customs.
Экклюзивная новинка выделается экстремально длинным капотом, открывающимися против хода дверями, сильно заваленным назад лобовым стеклом, а главное — оформлением передней части кузова, что стилизована под внедорожник G-класса.
О серийном выпуске таких машин речи не идет: дело огранится выпуском единственного экземпляра, о котором снят шестисерийный фильм. А еще The Flip будут возить по разным выставкам, чтобы те самые трудные подростки на примере Уильяма Адамса сделали единственно верный вывод: если очень стараться, то можно добиться немалых успехов.
Вообще, на этой неделе мировой автопром удивил несколькими яркими проектами. Например, всемирно известное ателье Brabus построило «котлету» — так среди поклонников трофи-рейдов принято называть поистине уникальные конструкции, созданные для покорения экстремального бездорожья.