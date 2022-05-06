С дизайном «Гелендвагена»: Mercedes-Benz показал новую легковую модель

Взяв за основу грандиозный лифтбэк Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, у которого гибридная силовая установка выдает 843 силы, немцы соорудили огромное двухдверное купе. В его создании самое активное участие принимало придворное мерседесовское подразделение AMG, но постройкой машины занималось известнейшее ателье West Coast Customs.

Экклюзивная новинка выделается экстремально длинным капотом, открывающимися против хода дверями, сильно заваленным назад лобовым стеклом, а главное — оформлением передней части кузова, что стилизована под внедорожник G-класса.