Chery начала продавать в России кроссоверы с беспроцентной рассрочкой

Новая финансовая программа позволяет приобрести автомобиль Chery и Exeed с беспроцентной рассрочкой и без первоначального взноса сроком до 30 месяцев. Максимальная сумма денежных средств, предоставляемых в рассрочку, ограничивается 4,9 млн. рублей, а минимальная сумма — 300 000 рублей.

Стоит добавить, что для оформления потребуется лишь паспорт. Кроме того, услуга не предполагает покупки какого-то дополнительного продукта, за исключением полиса КАСКО.

Напомним, что помимо прочего Chery предлагает покупателям кроссоверы с увесистыми скидками, которые доходят до 350 000 рублей. По пути конкурентов пошли Haval и Chevrolet.

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