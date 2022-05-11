Chery начала продавать в России кроссоверы с беспроцентной рассрочкой

Фото производителя
Китайская Chery объявила о начале продаж своих кроссоверов в рассрочку. Причем беспроцентную и без первоначального взноса. Такого азиаты в России еще не предлагали. Подробности выяснил портал «АвтоВзгляд».
Лика Затворная

Новая финансовая программа позволяет приобрести автомобиль Chery и Exeed с беспроцентной рассрочкой и без первоначального взноса сроком до 30 месяцев. Максимальная сумма денежных средств, предоставляемых в рассрочку, ограничивается 4,9 млн. рублей, а минимальная сумма — 300 000 рублей.

Стоит добавить, что для оформления потребуется лишь паспорт. Кроме того, услуга не предполагает покупки какого-то дополнительного продукта, за исключением полиса КАСКО.

Напомним, что помимо прочего Chery предлагает покупателям кроссоверы с увесистыми скидками, которые доходят до 350 000 рублей. По пути конкурентов пошли Haval и Chevrolet.

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11 мая 2022
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