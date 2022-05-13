АВТОВАЗ снова останавливает конвейеры

Фото: globallookpress.com
Из-за нехватки комплектующих руководство АВТОВАЗа перенесло летние корпоративные каникулы на «пораньше» — заводы в Тольятти и Ижевске простояли почти весь апрель. Предполагалось, что за это время поднакопится достаточное количество компонентов, и май площадки смогут отработать в полную силу. Но не тут-то было: отечественный автогигант объявил об очередной вынужденной паузе.
Кристина Извекова

История с приостановками вазовских конвейеров тянется еще с прошлого года, когда в мире случился дефицит электронных компонентов. В марте к этой проблеме прибавилось еще санкционное давление и нарушение логистических цепочек. Как итог — площадки в Тольятти и Ижевске ушли в корпоративный отпуск с 4 по 25 апреля. За это время отдел закупок должен был найти новых поставщиков и обеспечить работой предприятия хотя бы на май.

Но все пошло не по плану. С 30 апреля по 11 мая заводы простаивали из-за праздников, а теперь стало известно о том, что ввиду отсутствия комплектующих АВТОВАЗ объявил очередную нерабочую неделю — с 16 по 20 мая включительно. Соответствующий приказ уже подписан, сообщает заводской профсоюз.

Разумеется, все эти простои крайне негативно сказываются на объемах продаж. Так, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом месяце дилеры LADA передали покупателям всего 8506 автомобилей, что на 78% меньше, чем в апреле 2021-го. Всего же с начала года они реализовали 61 218 машин — на 50% меньше, чем за первые четыре месяца 2021-го. А рыночная доля марки снизилась с 23,6% до 20,8%.

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13 мая 2022
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