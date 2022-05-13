Новый Rolls-Royce Phantom получил стальные колеса и керамический салон

Фото производителя.
Марка Rolls-Royce решила обновить флагманский седан Phantom. Но чтобы потенциальные покупатели не испугались резких перемен, в хорошо знакомый миллионерам образ решили внести лишь несколько точечных правок.
Алексей Кованов

Так, снаружи изменился рисунок ходовых огней, а также дизайн колесных дисков. Притом последние отныне могут быть не только легкосплаными, но и стальными! Еще одно новшество — «темный пакет»: при его заказе клиент получит темный декор кузова вместо хромированного.

В салоне появился новый руль и свежая медиасистема. Последняя располагает богатым набором фирменных сервисов, а также позволяет удаленно подключаться со смартфона, чтобы владелец мог управлять функциями автомобиля.

Фото производителя.

Кроме того, в Rolls-Royce для отделки салона предложили использовать дорогую ткань вместо натуральной кожи, а также керамические вставки вместо деревянного шпона. Такой интерьер наверняка понравится обеспеченным поборникам «зеленого» образа жизни.

В плане техники не изменилось ровным счетом ничего. Под длинным капотом свое присутствие сохранил 570-сильный битурбомотор V12 объемом 6,75 литра, к которому прилагаются восьмиступенчатый «автомат» и задний привод.

И продолжая тему очень дорогих авто. Даже странно, что англичане из Bentley решили выпустить удлиненную версию кроссовера Bentayga только сейчас, а не сразу после дебюта модели. Но, как наверняка отметит обеспеченная публика, лучше поздно, чем никогда.

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13 мая 2022
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