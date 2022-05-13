Новый Rolls-Royce Phantom получил стальные колеса и керамический салон

Кроме того, в Rolls-Royce для отделки салона предложили использовать дорогую ткань вместо натуральной кожи, а также керамические вставки вместо деревянного шпона. Такой интерьер наверняка понравится обеспеченным поборникам «зеленого» образа жизни.

В плане техники не изменилось ровным счетом ничего. Под длинным капотом свое присутствие сохранил 570-сильный битурбомотор V12 объемом 6,75 литра, к которому прилагаются восьмиступенчатый «автомат» и задний привод.

И продолжая тему очень дорогих авто. Даже странно, что англичане из Bentley решили выпустить удлиненную версию кроссовера Bentayga только сейчас, а не сразу после дебюта модели. Но, как наверняка отметит обеспеченная публика, лучше поздно, чем никогда.