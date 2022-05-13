Subaru Legacy после обновления получил зигзагообразные фары

Фото производителя.
Месяц назад марка Subaru провела рестайлинг кроссовера Outback, а сейчас пакет переделок получил и родственный седан Legacy. Портал «АвтоВзгляд» рассмотрел, чем посвежевшая четырехдверка отличается от дореформенного предшественника.
Алексей Кованов

Сразу скажем, что продажи обновленных седанов стартуют осенью, но только на рынке Северной Америки. Так что нет ровно никаких шансов, что россияне смогут приобрести Subaru Legacy. А жаль, ведь машина получилась весьма симпатичной.

В ходе рестайлинга автомобиль обзавелся увеличенной решеткой радиатора, бамперами новой формы, а главное — модными зигзагообразными фарами. Они здорово освежили образ модели, сделав внешность более спортивной.

Фото производителя.

В салоне главная обновка — перерисованная графика топовой медиасистемы, что оснащается вертикальным экраном на 11,6 дюйма. Вдобавок «мультимедийка» научилась поддерживать интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

Система водительских ассистентов EyeSight сделалсь умнее, а топовой комплектации Touring XT вообще теперь полагается комплекс следующего поколения. Он шустрее, сообразительнее, а главное 0 умеет отруливать от препятствия на скорости до 80 км/ч.

А вот силовые агрегаты остались прежними. Покупатель может выбрать между атмосферником (185 л. с.) или турбочетверкой (264 л. с.) объемом 2,5 и 2,4 литра, соответственно. К обоим моторам прилагаются клиноцепной вариатор и полный привод.

И продолжая тему японских новинок. Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения пережил плановое обновление. Его ключевой итог — японцы отправили на пенсию легендарный атмосферный V6, заменив его турбированным агрегатом.

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13 мая 2022
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