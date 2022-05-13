Subaru Legacy после обновления получил зигзагообразные фары

В салоне главная обновка — перерисованная графика топовой медиасистемы, что оснащается вертикальным экраном на 11,6 дюйма. Вдобавок «мультимедийка» научилась поддерживать интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

Система водительских ассистентов EyeSight сделалсь умнее, а топовой комплектации Touring XT вообще теперь полагается комплекс следующего поколения. Он шустрее, сообразительнее, а главное 0 умеет отруливать от препятствия на скорости до 80 км/ч.

А вот силовые агрегаты остались прежними. Покупатель может выбрать между атмосферником (185 л. с.) или турбочетверкой (264 л. с.) объемом 2,5 и 2,4 литра, соответственно. К обоим моторам прилагаются клиноцепной вариатор и полный привод.

И продолжая тему японских новинок. Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения пережил плановое обновление. Его ключевой итог — японцы отправили на пенсию легендарный атмосферный V6, заменив его турбированным агрегатом.

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