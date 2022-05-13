Власти назвали неожиданную причину, почему сейчас простаивает АВТОВАЗ

Причиной затянувшегося простоя оказались не антироссийские санкции или логистические проблемы, а новые поставщики электронных компонентов из Китая, которые подвели российского партнера. Эту неожиданную версию агентству РИА «Новости» озвучил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

— Локдаун, который объявлен в ряде регионов Китая, не позволил своевременно осуществить поставку комплектующих. Вот эта причина — COVID−19, который сегодня вновь вмешивается в планы автомобилестроителей не только нашей страны, но и всего мира, — отметил г-н Азаров.

Добавим, что из всех российских автозаводов сейчас работу продолжают только два — ГАЗ и КамАЗ. Последний чувствует себя уверенно, а первый ждет решения американского Минфина по поводу возможных санкций. Но сумеют ли «убойные» американские санкции остановить конвейер ГАЗ?

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