Volkswagen готовит к выпуску новый кроссовер Tavendor

Судя по тому, что информацию об автомобиле растиражировали китайские СМИ, там он впервые и появится. Впрочем, не исключено, что в обозримом Tavendor докатится и до нас.

О модели известно, что габариты кроссовера составляют 4936 х 2015 х 1756 мм, а в его основе — знаменитая модульная «тележка» MQB. Колесная база пятиместного «немца» равна 2980 мм.