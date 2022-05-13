Volkswagen готовит к выпуску новый кроссовер Tavendor

Фото из открытых источников
До конца 2022 года Volkswagen намерен выкатить новую модель, коей станет полноразмерный кроссовер под названием Tavendor. Первые фотографии будущей новинки уже разлетелись по глобальной «паутине». Чем готов удивить потребителей свежий немецкий SUV, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Судя по тому, что информацию об автомобиле растиражировали китайские СМИ, там он впервые и появится. Впрочем, не исключено, что в обозримом Tavendor докатится и до нас.

О модели известно, что габариты кроссовера составляют 4936 х 2015 х 1756 мм, а в его основе — знаменитая модульная «тележка» MQB. Колесная база пятиместного «немца» равна 2980 мм.

  • Фото из открытых источников
  • Фото из открытых источников

Мотор расположен поперечно, мощность — 186 сил, снятых с двух литров объема. Разумеется, турбонаддув. Вероятно, в паре с ним выступает преселективная коробка передач с двойным «мокрым» сцеплением. Других технических подробностей пока, увы, нет.

В Китае, напомним, Volkswagen имеет совместное предприятие с местным автогигантом FAW, на чьей площадке и будет налажена сборка Tavendor.

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13 мая 2022
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