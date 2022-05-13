Volkswagen готовит к выпуску новый кроссовер Tavendor

Судя по тому, что информацию об автомобиле растиражировали китайские СМИ, там он впервые и появится. Впрочем, не исключено, что в обозримом Tavendor докатится и до нас.
О модели известно, что габариты кроссовера составляют 4936 х 2015 х 1756 мм, а в его основе — знаменитая модульная «тележка» MQB. Колесная база пятиместного «немца» равна 2980 мм.
Мотор расположен поперечно, мощность — 186 сил, снятых с двух литров объема. Разумеется, турбонаддув. Вероятно, в паре с ним выступает преселективная коробка передач с двойным «мокрым» сцеплением. Других технических подробностей пока, увы, нет.
В Китае, напомним, Volkswagen имеет совместное предприятие с местным автогигантом FAW, на чьей площадке и будет налажена сборка Tavendor.
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