Директором завода «Москвич» стал «таксист»

фото Renault
Столичной мэрией принято ключевое кадровое решение относительно нового руководителя бывшего московского завода «Рено Россия», молниеносно переименованного в «Москвич». И фигура назначенца выглядит более, чем странной, считают эксперты портала «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Новым директором автомобильного производства стал замглавы столичного Дептранса Дмитрий Пронин после того, как сегодня утром стало известно, что компания Renault передает свои производственные мощности в России новым владельцам. Доля французской компании в АВТОВАЗе отошла институту НАМИ, а ее московский завод — мэрии Москвы.

Что кеасается г-на Пронина, то до этого он 10 лет занимал руководящие посты в транспортном комплексе Москвы и имеет опыт работы в автомобильном отрасли, — гласит публикация в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы. Хотя «автопромовский» опыт весьма сомнителен…

Согласно данным, размещенным на официальном портале столичной мэрии mos.ru, г-н Пронин уже много лет координирует деятельность Дептранса «в сфере развития транспортных коммуникаций, развитие легковых таксомоторных перевозок» и работу по закупке транспортных средств для городских нужд. Он также отвечает за создание безбарьерной городской среды и выдачу «разрешений и переоформление разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы».

Неизвестно, как в будущем проявит себя на новом карьерном поприще «таксист». Будем надеяться, что результатом его деятельности не станет появление на месте теперь уже бывшего завода Renault на Вогоградском проспекте в Москве очередного мегарайона, застроенного многоэтажным коммерческим жильем, как это в свое время произошло с заводом «ЗиЛ» в Нагатинской пойме и десятками промышленных предприятий столицы.

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16 мая 2022
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