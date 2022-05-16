Директором завода «Москвич» стал «таксист»

Новым директором автомобильного производства стал замглавы столичного Дептранса Дмитрий Пронин после того, как сегодня утром стало известно, что компания Renault передает свои производственные мощности в России новым владельцам. Доля французской компании в АВТОВАЗе отошла институту НАМИ, а ее московский завод — мэрии Москвы.

Что кеасается г-на Пронина, то до этого он 10 лет занимал руководящие посты в транспортном комплексе Москвы и имеет опыт работы в автомобильном отрасли, — гласит публикация в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы. Хотя «автопромовский» опыт весьма сомнителен…

Согласно данным, размещенным на официальном портале столичной мэрии mos.ru, г-н Пронин уже много лет координирует деятельность Дептранса «в сфере развития транспортных коммуникаций, развитие легковых таксомоторных перевозок» и работу по закупке транспортных средств для городских нужд. Он также отвечает за создание безбарьерной городской среды и выдачу «разрешений и переоформление разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы».

Неизвестно, как в будущем проявит себя на новом карьерном поприще «таксист». Будем надеяться, что результатом его деятельности не станет появление на месте теперь уже бывшего завода Renault на Вогоградском проспекте в Москве очередного мегарайона, застроенного многоэтажным коммерческим жильем, как это в свое время произошло с заводом «ЗиЛ» в Нагатинской пойме и десятками промышленных предприятий столицы.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM