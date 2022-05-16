УАЗ возобновил производство автомобилей

Помимо прочего, Ульяновский завод сейчас активно ищет альтернативу санкционным комплектующим путем возможного заключения договоров с китайскими партнерами. Впрочем, и без того УАЗ использовал азиатские запчасти, но теперь их станет гораздо больше. Но станет ли лучше качество самих автомобилей?

Между тем, на конвейер УАЗа уже загрузили кузов «поднебесного» кроссовера Chery Tiggo 8 — эту модель можно отличить по характерным выштамповкам и форме бокового остекления. Вероятно, именно в Ульяновске и будет организована серийная сборка этих автомобилей. Не зря же пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление, что российский «Соллерс» и китайская Chery намерены установить партнерские отношения.

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