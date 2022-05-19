Автоэксперт Сергей Асланян: вслед за «Москвичом» в Россию вернется «Запорожец»

Внезапная эпоха возрождения по-русски обещает эксгумацию бренда «Москвич», пионерской организации и СCCР. Смиренно готовясь к новой жизни со старыми символами, мы воспроизводим в памяти привычные образы, и улыбаемся юным пионеркам, красным знаменам и родному «Москвичу−412». И не хочется думать, что пионерка может оказаться с пирсингом и в татуировках, знамена в заплатках от моли, а «Москвич» — китайским электромобилем.
Размашисто возвращаясь вспять, вытаскивая тени прошлого, мы азартно беремся за дело, закипая энтузиазмом некрофила. И тут важно выстроить стратегию, чтоб обойтись без авралов и экспромтов, планомерно натягивая на себя СССР. И в план предстоящей пятилетки просится возрождение бренда «Запорожец», заводов ЛуАЗ, МеМЗ и Ильичевского завода автоагрегатов.
«Запорожец» нес в себе два важнейших параметра — это был самый дешевый автомобиль страны, и он был самым плохим автомобилем страны. Вернуть ему оба статуса не получится, поскольку возвращаясь в СССР, мы не готовы воссоздать дешевую жизнь, бесплатную медицину и образование. У нас будет Советский Союз, но по ценам из «Березки» — если хочешь получить хороший товар, то переплата составит «два конца», а если столько денег нет, то получишь плохое и задорого. Поэтому будущий «Запорожец» будет очень дорогим. Будет ли он заодно и самым плохим в стране, пока непонятно.
В период самостоятельной жизни, в частных руках Тариэла Васадзе, ЗАЗ превратился в европейское предприятие со стерильной территорией без мусора и окурков, зелеными газонами и клумбами, с рабочими, считающими завод своим домом и пятью вице-президентами, выросшими до своих должностей со стартовых позиций слесаря-сборщика первого разряда.
И на том европейском ЗАЗе не прекращалась борьба за качество. Когда предприятие столкнулось с проблемой брака при окраске кузовов, составившего 12%, всю территорию превратили в оазис, переложили бордюры и асфальт, чтобы воздух, идущий в пневмосистему краскопультов, был чистым даже на улице. Брак снизился до 0,5%. Что не удовлетворило вице-президента по качеству, поскольку половина процента — это все равно брак и надо продолжать поиск технологических решений, чтоб снизить его 0%.
На ЗАЗе не было текучки и в цехах стояли цветы, принесенные рабочими из дома. На ЗАЗе не было урн и на работу не брали курящих. Когда из Москвы приехала делегация уважаемых журналистов, окурки за ними вручную собирал начальник цеха. ЗАЗ стал партнером GM, Daewoo, Tata и Chery, взяв технологии и впитав культуру.
Мы охотно возьмемся за возрождение, переучивание и возврат предприятия к истокам. И начинать надо с ЗАЗ−965. В России найдется достаточно людей, охотно умиляющихся собственной молодости, прошедшей на фоне этого автомобиля. Повязав пионерские галстуки и обняв престарелых пионерок, они поддержат.
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