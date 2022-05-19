Автоэксперт Сергей Асланян: вслед за «Москвичом» в Россию вернется «Запорожец»

Внезапная эпоха возрождения по-русски обещает эксгумацию бренда «Москвич», пионерской организации и СCCР. Смиренно готовясь к новой жизни со старыми символами, мы воспроизводим в памяти привычные образы, и улыбаемся юным пионеркам, красным знаменам и родному «Москвичу−412». И не хочется думать, что пионерка может оказаться с пирсингом и в татуировках, знамена в заплатках от моли, а «Москвич» — китайским электромобилем.

Размашисто возвращаясь вспять, вытаскивая тени прошлого, мы азартно беремся за дело, закипая энтузиазмом некрофила. И тут важно выстроить стратегию, чтоб обойтись без авралов и экспромтов, планомерно натягивая на себя СССР. И в план предстоящей пятилетки просится возрождение бренда «Запорожец», заводов ЛуАЗ, МеМЗ и Ильичевского завода автоагрегатов.

«Запорожец» нес в себе два важнейших параметра — это был самый дешевый автомобиль страны, и он был самым плохим автомобилем страны. Вернуть ему оба статуса не получится, поскольку возвращаясь в СССР, мы не готовы воссоздать дешевую жизнь, бесплатную медицину и образование. У нас будет Советский Союз, но по ценам из «Березки» — если хочешь получить хороший товар, то переплата составит «два конца», а если столько денег нет, то получишь плохое и задорого. Поэтому будущий «Запорожец» будет очень дорогим. Будет ли он заодно и самым плохим в стране, пока непонятно.