Новый Mercedes-Benz C-класса лишили двух цилиндров, но наклеили шильдик AMG

Вместо 3-литрового V6 отдачей 381 л. с. под капот нового Mercedes-AMG C 43 поставили 2-литровый наддувный двигатель мощностью 408 л. с. Агрегат сочетается с девятиступенчатым «автоматом» AMG Speedshift MCT 9G и системой постоянного полного привода AMG Performance 4Matic.

Внешне AMG-версии отличаются традиционной радиаторной решеткой Panamericana, иным дизайном бамперов и порогов, а также четырьмя выпускными патрубками.

Что касается цен, то в Европе за седан просят от 71 459,5 евро. Когда он появится в России — информации нет.

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