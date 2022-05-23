Почему передача АВТОВАЗа государству окончательно добьет российский автопром

С 2004 года г-н Соколов работал в администрации Санкт-Петербурга, где возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам правительства города. Есть версия (правда, неподтвержденная), что именно этот чиновник привлек многих серьезных инвесторов, включая компании Toyota, Nissan, Hyundai и GM.

В конце 2009 года управленца назначили директором департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ, а в мае 2012-го — министром транспорта, коим он проработал до 2018 года. В 2019-м выпускник ЛГУ занял должность вице-губернатора Санкт-Петербурга.

Таким образом, место «производственника» Николя Мора занял чиновник федерального уровня. Как это повлияет на стратегию развития АВТОВАЗа, покажет время. Но г-н Соколов уже пообещал «последовательно развивать инженерные компетенции и проводить импортозамещение».