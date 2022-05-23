Почему передача АВТОВАЗа государству окончательно добьет российский автопром

С 2004 года г-н Соколов работал в администрации Санкт-Петербурга, где возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам правительства города. Есть версия (правда, неподтвержденная), что именно этот чиновник привлек многих серьезных инвесторов, включая компании Toyota, Nissan, Hyundai и GM.
В конце 2009 года управленца назначили директором департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ, а в мае 2012-го — министром транспорта, коим он проработал до 2018 года. В 2019-м выпускник ЛГУ занял должность вице-губернатора Санкт-Петербурга.
Таким образом, место «производственника» Николя Мора занял чиновник федерального уровня. Как это повлияет на стратегию развития АВТОВАЗа, покажет время. Но г-н Соколов уже пообещал «последовательно развивать инженерные компетенции и проводить импортозамещение».
— Бренд LADA продолжит развиваться и радовать своих поклонников новыми автомобилями, — заявил новоиспеченный президент российского автогиганта. Правда, в этом заявлении есть одна большая странность: встречный комментарий самого главы Минпроторга РФ Дениса Мантурова.
Как заявил министр, новые продукты «будут разрабатываться на российских платформах, с использованием российских инжиниринговых компетенций и с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов».
Хотя ранее подчиненный г-на Мантурова уверенно заявлял, что французы, покидая АВТОВАЗ, дали добро на использование платформ для грядущих новинок под маркой LADA. Или тогда минпромторговцы выдавали желаемое за действительное, а сейчас озвучил реальное положение дел?
В любом случае, российский автогигант сейчас «откатывается назад». Даже если бывший европейский партнер действительно предоставит свои архитектуры, то не факт, что бывший чиновник сможет грамотно распорядиться этими наработками…
Ведь одно дело — заведовать министерством или департаментом, распределяя финансовые потоки и назначая приоритетные проекты, и совсем другое — руководить предприятием из «реального сектора экономики», которому нужно ЗАРАБАТЫВАТЬ, а не тратить.
Мы прекрасно помним, каким был АВТОВАЗ до прихода Renault: с устаревшей линейкой моделей, низким качеством выпускаемых автомобилей, невнятной схемой управления, непрозрачными схемами поставок, а потому — глубоко и долго убыточным.
Причин тому было множество, но главная — менеджмент. Флагманом автопрома рулили управленцы «чиновничьего» типа, а как только их места заняли настоящие производственники (сначала Андерссон, потом Мор), ситуация почти молниеносно выправилась.
В итоге, мы стали на полном серьезе сравнивать автомобили LADA… с иномарками, о чем раньше было думать просто смешно. А обидное прозвище «тазовод», то есть владелец автомобиля из Тольятти или Ижевска, перестало быть синоним небогатого неудачника.
И вот опять — на те же грабли… Европейский принцип «производством должен управлять производственник» проповедует только «Группа ГАЗ». А российские власти придерживаются другого правила: «производством должен управлять свой человек».
Кстати, и для автозавода АЗЛК такой подход закончился крахом. И очень не хочется, чтобы АВТОВАЗ, которым только-только начали гордиться вновь, вдоволь наевшись бюджетных денег, через некоторое время закончил свою историю по «москвичевскому» сценарию…
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