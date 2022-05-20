Россияне начали покупать мотоциклы «Минск» и «Ява» вместо BMW

Если верить статистике поисковых запросов сайта Авто.ру, то самый популярный новый мотоцикл — это M1NSK Goose 400. Эту модель искали вчетверо чаще, чем другие турэндуро — BMW F 850 GS или F 750 GS. Что, впрочем, неудивительно: два белорусских колеса продаются за 300 000 рублей, тогда как немецкие аналог стоят около полутора миллионов.

Впрочем, второе и третье места рейтинга заняли модели BMW — S 1000 R и S 1000 RR. Также аналитиками замечен высокий спрос на относительно бюджетные мотоциклы китайского производства, что предлагаются по цене от 200 до 500 тысяч.

Средняя стоимость новых мотоциклов за последний год взлетела до отметки «1 600 000», то есть сразу на 58% относительно прошлогоднего показателя. Подержанная техника тоже подорожала, так что «бэушки» категории «А» нынче стоят около 660 000.

Среди мотоциклов с пробегом пользователи Интрнета чаще интересовались моделями «Ява 638», Иж «Планета» или Yamaha YZF-R1. А вообще покупатели мотоциклетного секонд-хенда чаще интересуются недорогими маломощными или спортивными японскими мотоциклами.

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