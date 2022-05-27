«Хочу быть Scania»: JAC предложит россиянам модный двадцатитонник

Те времена, когда китайские производители беззастенчиво копировали лучшие европейские образцы дизайна, давно прошли. Однако новый JAC N200 мощной решеткой радиатора и многогранными светодиодными фарами напоминает современные Scania. Но лишь издали — вблизи дебютант абсолютно самобытен!

Машина оснащается 270-сильным турбодизелем Cummins объемом 6,7 литра, с которым состыкована восьмиступенчатая механическая коробка передач. У шасси есть несколько исполнений по длине (7,6, 9,2 и 10,5 метра), но полная масса всех версий составляет около 20 тонн при грузоподъемности на уровне 13—14 тонн.

Цена новинки — вполне разумные по современным меркам 8 000 000 рублей. А за 10 000 000 можно приобрести выставочный экземпляр, оборудованный крановой установкой XCMG. Она способна поднимать грузы от 400 килограммов до восьми тонн, а длина стрелы составляет почти 20 метров.

Российский офис марки JAC планирует начать продажи «двухсотых» буквально через несколько недель. И, очевидно, что они найдут своего покупателя как замена не только «европейцам», но и отечественным грузовикам КамАЗам серии К4, что вынуждены сойти со сцены.

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