Санкции заставили команду «КАМАЗ-мастер» распродавать гоночные грузовики по объявлениям

В интервью «Матч ТВ» руководитель команды Владимир Чагин растроеннно заявил, что причина «гаражной распродажи» — в резком сокращении финансирования. От коллектива отвернулись зарубежные спонсоры, прежде охотно размещавшие свои логотипы на бортах машин.

— Можно сказать, жизнь заставила, — прокомментировал ситуацию семикратный победитель «Дакара». — В том, что кто-то приобретет в свою коллекцию заветный спортивный КамАЗ, а команда получит дополнительные средства к продолжению своей деятельности, ничего плохого не вижу.

Между тем, на фоне конкурентов российская дружина всегда отличалась гигантским штатом, который съедал серьезные средства на свое содержание. По данным портала «АвтоВзгляд», в прошлом году коллектив «сине-белых» насчитывал ровно 200 сотрудников.

Кстати, собраны гоночные «камионы» из сплошь санкционных компонентов: мосты поставляет финская Sisu, автоматические коробки — американская Allison, амортизаторы — голландская Reiger… Рессоры, кстати, наши, чусовские. Зато моторы китайские — марки DCEC.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM