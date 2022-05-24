Санкции заставили команду «КАМАЗ-мастер» распродавать гоночные грузовики по объявлениям

В последние годы руководство «КАМАЗ-мастера» хвасталось журналистам, что хочет собрать на своей базе этакий музей боевых побед. Под специальным навесом на территории штаб-квартиры команды были выставлены самые знаменитые спортивные грузовики. Притом конюшня даже выкупала обратно технику, проданную ранее частным владельцам!
Но теперь дела идут настолько плохо, что часть экземпляров будет передана новым владельцам. Харизматичный КамАЗ−4911 Extreme 2004 года можно приобрести за 8 200 000, а более свежий КамАЗ−4326 VK, трижды финишировавший на самом «Дакаре», отдают за 10 400 000 рублей.
В интервью «Матч ТВ» руководитель команды Владимир Чагин растроеннно заявил, что причина «гаражной распродажи» — в резком сокращении финансирования. От коллектива отвернулись зарубежные спонсоры, прежде охотно размещавшие свои логотипы на бортах машин.
— Можно сказать, жизнь заставила, — прокомментировал ситуацию семикратный победитель «Дакара». — В том, что кто-то приобретет в свою коллекцию заветный спортивный КамАЗ, а команда получит дополнительные средства к продолжению своей деятельности, ничего плохого не вижу.
Между тем, на фоне конкурентов российская дружина всегда отличалась гигантским штатом, который съедал серьезные средства на свое содержание. По данным портала «АвтоВзгляд», в прошлом году коллектив «сине-белых» насчитывал ровно 200 сотрудников.
Кстати, собраны гоночные «камионы» из сплошь санкционных компонентов: мосты поставляет финская Sisu, автоматические коробки — американская Allison, амортизаторы — голландская Reiger… Рессоры, кстати, наши, чусовские. Зато моторы китайские — марки DCEC.
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