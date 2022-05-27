Владимир Путин указал путь развития российского авторынка

События, происходящие в информационном пространстве последние недели, без всяких оговорок достойны романов не только братьев Стругацких, но и Оруэлла. Читая ленту новостей, порой хочется ущипнуть себя и немедленно проснуться. Но нет, оставить увиденное в мире грез не выйдет. Добро пожаловать в новый мир, в корне отличающийся от того, к которому привыкли. Незыблемые, казалось бы, правила в мгновения превратились в руины, а новости… Да одно «воскрешение» АЗЛК чего стоит! И это ведь на фоне исхода Renault, VW, остановки поставок и производства Mercedes и многого другого!
Однако тушить свет пока рано. Как и говорить о полновесном импортозамещении, которое, будем откровенны, в некоторых областях невозможно, а в некоторых — потребует десятилетий инвестиций. Взять то же автопром: сколько китайской помощи не придет, невозможно взять и сделать. Это годы и годы, даже если кто-то согласится пройти через череду санкций и порицаний, продав России целый завод со штампами, чертежами и конвейерами. Так и хочется напомнить власть имущим о продаже за копейки того же SsangYong.
Так что там со светом? А ведь он в конце тоннеля видится. Дело в том, что на Евразийском экономическом форуме Владимир Путин четко обозначил тенденции завтрашнего дня: импортозамещение — не панацея, и Россия не собирается заниматься только им. Расшифровка этого заявления довольно проста: свое автомобилестроение восстанавливать надо, научены уже горьким опытом, но и от импорта никто отказываться не собирается. Будем ввозить, как и раньше. А вот как ввозить — это уже вопрос, на который в данный момент ответа нет. Вернее, нам он неизвестен.
Ведь параллельный импорт фактически ставит крест на всех прямых поставках, отправляя представительства и официальных дистрибьюторов на пенсию. Теперь можно закупать партией и продавать поштучно, не отвлекаясь на мнение головного офиса. Но хлопать в ладоши рано: такой подход и увеличит цену каждой конкретной единицы продукции, и не позволит говорить о гарантии и прочих элементах здорового рынка.
Продавца завтра уже может и не быть на том месте, где он «проживал» еще вчера. Звучит довольно уныло, если не одно «но»: параллельным импортом может заняться само государство. Почему бы и нет? Одним министерством больше — и все. Государственный автомагазин, где выставлены все возможные варианты автомобилей: от китайской «грохотульки» до немецкого премиального «членовоза». Можно сделать площадку в интернете с доставкой через любой маркет-плейс.
С обслуживанием помогут дилеры, которые через минуту после оглашения «вердикта» выстроятся в очередь за новым контрактом к новому же «импортеру». Выглядит нереально, но ведь история про «Москвич» — тоже из области фантастики!
Впрочем, предугадать будущее сейчас сложно, если не употребить термин «невозможно», однако некоторые его контуры уже проступают. Новые машины в России будут, в этом сомнений нет. Президент так уже сказал, а всем остальным останется только сделать. Остаются вопросы из классики: когда и какие автомобили?
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