Владимир Путин указал путь развития российского авторынка

События, происходящие в информационном пространстве последние недели, без всяких оговорок достойны романов не только братьев Стругацких, но и Оруэлла. Читая ленту новостей, порой хочется ущипнуть себя и немедленно проснуться. Но нет, оставить увиденное в мире грез не выйдет. Добро пожаловать в новый мир, в корне отличающийся от того, к которому привыкли. Незыблемые, казалось бы, правила в мгновения превратились в руины, а новости… Да одно «воскрешение» АЗЛК чего стоит! И это ведь на фоне исхода Renault, VW, остановки поставок и производства Mercedes и многого другого!

Однако тушить свет пока рано. Как и говорить о полновесном импортозамещении, которое, будем откровенны, в некоторых областях невозможно, а в некоторых — потребует десятилетий инвестиций. Взять то же автопром: сколько китайской помощи не придет, невозможно взять и сделать. Это годы и годы, даже если кто-то согласится пройти через череду санкций и порицаний, продав России целый завод со штампами, чертежами и конвейерами. Так и хочется напомнить власть имущим о продаже за копейки того же SsangYong.

Так что там со светом? А ведь он в конце тоннеля видится. Дело в том, что на Евразийском экономическом форуме Владимир Путин четко обозначил тенденции завтрашнего дня: импортозамещение — не панацея, и Россия не собирается заниматься только им. Расшифровка этого заявления довольно проста: свое автомобилестроение восстанавливать надо, научены уже горьким опытом, но и от импорта никто отказываться не собирается. Будем ввозить, как и раньше. А вот как ввозить — это уже вопрос, на который в данный момент ответа нет. Вернее, нам он неизвестен.