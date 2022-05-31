Прекрасные новости: поставщики АВТОВАЗа возобновили работу

Станки запустились на ульяновских «Автосвете», «Димитровградском автоагрегатном заводе» (ДААЗ) и «Димитровградском заводе порошковой металлургии» (ДЗПМ). Сейчас каждое подразделение этих предприятий вынуждено трудиться по индивидуальному графику, но сам факт оживления производства означает только одно: основной потребитель продукции — АВТОВАЗ — мощно загрузил своих поставщиков заказами.

Это позволяет надеяться, что 6 июня российский автогигант, как было обещано ранее, сможет, наконец, прервать откровенно затянувшуюся производственную паузу. Правда, это касается тольяттинской, но не ижевской площадки, где выпускают LADA Vesta.

Очевидно, что основной гаммы на некоторое время станет «антисанкционная» версия LADA Granta: без усилителя руля, антиблокировочной системы, подушек безопасности и с мотором «Евро−2». Как уверяют портал «АвтоВзгляд» дилеры, за такую машину хотят просить весьма справедливую цену.

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