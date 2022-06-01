Когда же, наконец, у дилеров появятся новые машины

Кулуары автомобильных представительств бурлят слухами: Renault сверкнула пятками, VW встал как минимум до осени, да и планов на 2022 год нет, Skoda — туда же, а калужский французско-японский завод — в вакууме, ни слуху — ни духу. Как и Nissan. Дилерские центры выглядят не лучше: пустые шоу-румы, разбавленные «уже проданными» машинами и «серым», простите — параллельным, импортом из Эмиратов. Крайне депрессивный пейзаж. Однако, есть и новости «с того края».

Уже ни для кого не секрет, что многие представители автомобильной сферы устремили свои взоры на Казахстан, который не обложен «запретами», но пока не горит желанием подставляться, продавая импортные товары в Россию. Тут и менталитет, и политический торг, и нежелание оказаться под вторичными санкциями. Впрочем, есть пути решения этого взаимовыгодного вопроса, и к осени их обещают наладить.

Важными направлениями так же являются Турция и страны Персидского бассейна, которые смотрят на открывающиеся возможности по торговле с Россией, плохо скрывая энтузиазм. Фокус, как всегда, кроется во взаимовыгодных поставках, важнейшая из которых — пшеница. Проложенный Ираном «бартерный расчет» становится все более и более актуальным, особенно с нарастанием новостей о неурожайности текущего лета во множестве стран.

Индия, США и Китай уже официально заявили о сложностях. И только Россия скромно уточнила о готовности снять рекордный урожай зерна. Вот и повод произвести выгодный обмен. Речь опять же идет об осени — тогда цыплят считают.