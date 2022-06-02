Mercedes-Benz постарался сделать новый GLC идеальным кроссовером

Действуя по принципу «лучшее — враг хорошего», инженеры и дизайнеры марки Mercedes-Benz лишь немного подправили удачную внешность предшественника, чуточку увеличили габариты, а заодно добавили разнообразных «фишек».
Например, новый GLC первым среди одноклассников готов предложить полноуправляемое шасси! Или еще: умная электроника споснобна остановить машину перед неподвижным препятствием со скорости 100 км/ч.
Гамма двухлитровых моторов фактически прежняя. В линейку версий вошли бензиновые GLC 200 (204 л. с.) и GLC 300 (258 л. с.), плюс дизельный GLC 220 d (197 л. с.). Единственной шестицилиндровой машиной будет трехлитровый GLC 400 d.
Салон, что вполне логично, достался новичку от нынешнего C-класса. В базовой комплектации есть виртуальные приборы, а медиасистеме полагается огромный вертикальный «планшет» диагональю сразу 11,9 дюйма.
В Европе главным конкурентом новому «Мерседесу» будет третье поколение кроссовера BMW X1. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем он заткнет за пояс ближайших конкурентов, а чем уж очень сильно расстроит российских поклонников модели.
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