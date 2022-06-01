Почему летний покос травы приведет к проблемам с машиной

Типичная ситуация: водитель поставил автомобиль по всем правилам на парковке, а рано утром пришли коммунальщики и начали косить траву на газоне, который расположен рядом с паркингом. Вроде, ничего страшного, но у «казенных» газонокосилок, обычно снимают мешок для сбора травы. Все просто: лень несколько раз куда-то ходить и чистить мешок от скошенной зелени. А ведь в траве могут лежать мелкие ветки или шишки. Все это вылетает из-под ножа косилки с приличной скоростью и бомбардирует борт автомобиля стоящего рядом. Вмятин от этого не будет, но царапины посадить можно легко. А в дождь на борт и диски трава еще и налипнет. Если кузов автомобиля до этого помыли, всю процедуру придется начинать заново.

Гораздо хуже, когда после покоса высокой травы водитель старается проехать через поле или проселок, заваленный этой самой травой. Высокие стебли впиваются в крепления труб выхлопной системы, повисают крупными кусками на глушителе и резонаторе. Также трава забивается под защиту двигателя, редуктора или коробки передач. Со временем все это высыхает и может загореться. Подобное происходит, когда водитель отчаянно газует в попытках преодолеть, скажем, затяжной подъем. Выхлопная система раскаляется, добавляет свое и летняя жара. Вот и получается риск возгорания.