АВТОВАЗ запустил конвейер раньше, чем планировалось

Фото производителя.
АВТОВАЗ, наконец, выходит из спячки: после нескольких недель простоя конвейеры российского автогиганта начали движение. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности, в каком ритме сможет работать флагман отечественного автопрома.
Алексей Кованов

Как сообщает официальный Viber-канал «НА ЗАВОДЕ», в пятницу 3 июня стартовала сварка кузовов, в понедельник свренные кузова начнут окрашивать, а в среду стартует выпуск первых товарных автомобилей. Также возобновилась работа других подразделений компании, что занимаются штамповкой, сборкой двигателей и другими работами.

Пока АВТОВАЗ будет выпускать только семейство LADA Granta. Но, по прогнозам, 9-го или 13 июня должно начаться производство универсалов LADA Largus и внедорожников LADA Niva.

Рискнем предположить, что первыми конвейер покинут упрощенные «Гранты», лишенные антиблокировочной системы тормозов, подушек безопасности и модуля ЭРА-ГЛОНАСС.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM

АВТОВАЗ, производители, кризис, производство, автозаводы, скандал, украина, санкции
3 июня 2022
380