Лимузин Владимира Жириновского выставлен на продажу

За право обладать автомобилем легендарного политика нынешний хозяин предлагает заплатить аж 5 000 000 рублей. Хотя совсем недавно лимузин отдавали вдвое дешевле! Но, видимо, количество желающих заставило продавца повысить ставки.

В плане техники престарелый «Пульман» предлагает 5,8-литровый бензиновый мотор, отдача которого составляет 367 сил. За 20 лет жизни машина пробежала довольно скромные по меркам «персоналки» 155 000 безаварийных (!) километров.

К услугам пассажиров доступны отдельный четырехместный салон, небольшие индивидуальные мониторы, откидные столики, плюс телефон и шторки. Салон обшит черной кожей и украшен деревянными вставками.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» изучил автомобили, на которых в свое время ездил самый амбициозный политик страны. Об эксклюзивных машинах Жириновского можно узнать здесь.

И продолжая тему роскошных машин. Пока российские автозаводы вынуждены останавливать свои конвейеры из-за острой нехватки импортных комплектующих, марка Aurus бодро рапортует: несмотря на санкции, производитель «люкса» не испытывает никаких проблем.

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