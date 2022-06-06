ГАЗ показал, каким будет серийный «Соболь NN»

Так как иностранные марки по разным причинам оставили российских перевозчиков без небольших фургонов, осводившуюся нишу торопится занять «Группа ГАЗ». Ее «Соболь NN» — это альтернатива не только фургонам Ford Transit, но и более компактным Citroen Jumpy и Peugeot Expert.

За счет небольших габаритов (длина машины — 5120 мм) и малого радиуса разворота (5,4 м) грузовой газовский фургон может легко проезжать по узким улицам и загруженным складам, плюс парковаться во дворах, не создавая помех легковушкам.