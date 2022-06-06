ГАЗ показал, каким будет серийный «Соболь NN»

Фото: АвтоВзгляд.
В Москве сейчас проходит VIII международный форум бизнеса и власти «Неделя российского ритейла». Казалось бы, где российский ритейл и где автомобильные новости? Оказывается, совсем рядом! На этом мероприятии «Группа ГАЗ» совершенно неожиданно презентовала предсерийную версию новейшего «Соболя NN».
Алексей Кованов

Так как иностранные марки по разным причинам оставили российских перевозчиков без небольших фургонов, осводившуюся нишу торопится занять «Группа ГАЗ». Ее «Соболь NN» — это альтернатива не только фургонам Ford Transit, но и более компактным Citroen Jumpy и Peugeot Expert.

За счет небольших габаритов (длина машины — 5120 мм) и малого радиуса разворота (5,4 м) грузовой газовский фургон может легко проезжать по узким улицам и загруженным складам, плюс парковаться во дворах, не создавая помех легковушкам.

Фото: АвтоВзгляд.

В плане техники и салона «Соболь NN» повторяет родственную «Газель NN». Конкретно выставочный экземпляр оснащен дизельным мотором Cummins, шестиступенчатой «механикой» собственной разработки и задним приводом.

В серию модель должна пойти совсем скоро: на «Неделе российского ритейла» показали предсерийную версию машины — с трехместной кабиной и грузовым отсеком, в которым может поместиться 7,8 кубометра груза (размеры — 2600х1860х1614 мм).

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в дальнейшем линейка «Соболь NN» сможет вдобавок предложить микроавтобусы и самые разнообразные фургоны — с однорядной и двухрядной кабинами, а также различными вариантами высоты.

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6 июня 2022
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