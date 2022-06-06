ГАЗ показал, каким будет серийный «Соболь NN»

Так как иностранные марки по разным причинам оставили российских перевозчиков без небольших фургонов, осводившуюся нишу торопится занять «Группа ГАЗ». Ее «Соболь NN» — это альтернатива не только фургонам Ford Transit, но и более компактным Citroen Jumpy и Peugeot Expert.
За счет небольших габаритов (длина машины — 5120 мм) и малого радиуса разворота (5,4 м) грузовой газовский фургон может легко проезжать по узким улицам и загруженным складам, плюс парковаться во дворах, не создавая помех легковушкам.
В плане техники и салона «Соболь NN» повторяет родственную «Газель NN». Конкретно выставочный экземпляр оснащен дизельным мотором Cummins, шестиступенчатой «механикой» собственной разработки и задним приводом.
В серию модель должна пойти совсем скоро: на «Неделе российского ритейла» показали предсерийную версию машины — с трехместной кабиной и грузовым отсеком, в которым может поместиться 7,8 кубометра груза (размеры — 2600х1860х1614 мм).
Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в дальнейшем линейка «Соболь NN» сможет вдобавок предложить микроавтобусы и самые разнообразные фургоны — с однорядной и двухрядной кабинами, а также различными вариантами высоты.
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